توقعات بارتفاع صادرات النفط هذا الشهر إلى 4.061 مليون برميل يوميا

في تقرير دولي خاص بالطاقة:

الصباح الجديد ـ متابعة:

ارتفعت بنسبة 0.9٪ في تموز وسط ارتفاع الحصص وفقا.

توقعت لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس المعنية بالطاقة، ان ترتفع حصة العراق من الصادرات النفطية في آب الحالي إلى 4.061 مليون برميل في اليوم، مشيرة الى ان هذي الصادرات ارتفعت بنسبة 0.9٪ في تموز الماضي.

وقالت الشركة في تقرير لها “ وسترتفع حصة العراق في آب إلى 4.061 مليون برميل في اليوم حيث يبدأ تحالف أوبك + في تخفيف الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم شهريًا حتى كانون الاول، مضيفًا إجمالي 2 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية هذا العام.

واشارت الى ان صادرات النفط العراقية من الحقول الشمالية والوسطى ارتفعت بنسبة 1٪ إلى 2.821 مليون برميل في اليوم في تموز مقارنة بشهر حزيران ، في حين تراجعت أحجام خام كركوك المصدرة من ميناء جيهان التركي بنسبة 5.2٪ إلى 97175 برميلًا يوميًا “.

التقرير نفسه أشار الى ان صادرات العراق النفطية ارتفعت بنسبة 0.9٪ في تموز مقارنة بالشهر السابق، حيث تمتع ثاني أكبر منتج في أوبك بمستوى حصص أعلى.

وأضافت أن صادرات النفط العراقية ارتفعت إلى 2.918 مليون برميل في اليوم في المتوسط في تموز، ارتفاعًا من 2.892 مليون برميل في اليوم في المتوسط في حزيران.

ارتفعت حصة العراق من أوبك + إلى 4.016 مليون برميل في اليوم في تموز من 3.954 مليون برميل في اليوم في حزيران مع استمرار التحالف في تخفيف تخفيضات الإنتاج.

وحقق العراق 6.513 مليار دولار من خلال بيع نفطه بمتوسط سعر 72 دولار للبرميل مقارنة مع 6.143 مليار دولار بسعر 70.801 دولار للبرميل في يونيو حزيران.

كافح العراق في بداية عام 2021 وخلال معظم عام 2020 للالتزام بحصته وسط جائحة COVID-19 وانهيار أسعار النفط والأزمة المالية التي تجتاح البلاد.

وقامت أوبك وحلفاؤها برفع حصص الإنتاج تدريجياً هذا العام تحسباً لارتفاع الطلب العالمي على النفط مع استمرار العالم في الخروج من الوباء.

فيما أبرمت أوبك + اتفاقية في 18 يوليو لرفع إنتاجها من النفط الخام بين أغسطس وديسمبر ، مع تخصيص خمسة أعضاء لحصص إنتاج أكثر سخاء اعتبارًا من مايو 2022 ، مما أدى إلى حل نزاع مع الإمارات العربية المتحدة كان قد هدد بزعزعة استقرار سوق النفط والمنظمة نفسها.

وكان العراق أحد الدول الخمس التي تفاوضت على خط أساس أعلى لحصته، والتي سترتفع من 4.653 مليون برميل في اليوم حتى أبريل 2022 إلى 4.803 مليون برميل في اليوم اعتبارًا من مايو 2022 فصاعدًا.

كما تمدد الصفقة اتفاقية إدارة الإمدادات الخاصة بأوبك + حتى نهاية عام 2022 ، من تاريخ انتهاء صلاحيتها السابق في أبريل 2022.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد، امس الاثنين، بفعل مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني بعد أن أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع تراجع بحدة في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم مع تفاقم المخاوف من ارتفاع إنتاج النفط من منتجي أوبك.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار ، أو 1.5٪ ، إلى 74.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتًا ، أو 1.3٪ ، إلى 72.98 دولارًا للبرميل بعد انخفاضها إلى 72.87 دولارًا للبرميل.

وأظهر مسح للأعمال امس الاثنين تراجع نمو نشاط المصانع في الصين بشكل حاد في تموز مع تقلص الطلب للمرة الأولى منذ أكثر من عام ، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار المنتجات ، مما يبرز التحديات التي تواجه مركز التصنيع العالمي.

ومما أثر أيضا على الأسعار، أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع في تموز إلى أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2020 ، حيث خففت المنظمة قيود الإنتاج بموجب اتفاق مع حلفائها بينما أكبر مصدر للنفط السعودية ألغت تدريجياً قطع الإمدادات الطوعي.

بينما تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع على مستوى العالم، قال محللون إن معدلات التطعيم المرتفعة ستحد من الحاجة إلى عمليات الإغلاق القاسية التي أدت إلى تدمير الطلب خلال ذروة الوباء العام الماضي.