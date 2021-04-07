قرارات عدة لاتحاد اليد بينها اقامة دوري للنساء والناشئين وبطولة تنشيطية للممتاز

جاسم غصاب يتعاقد مع شباب أهلي دبي

بغداد ـ حسام عبد الرضا*

عقد الاتحاد المركزي لكرة اليد برئاسة محمد هاشم الاعرجي، أول أمس، اجتماعا في مقره داخل مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية واتخذ فيه العديد من القرارات، هي : أولا: اقامة دوري الدرجة الاولى على شكل مجموعتين على ان يحدد موعدها بعد اجتماع لجنة المسابقات الاسبوع المقبل (على الاندية الراغبة بالمشاركة ارسال كتاب مشاركة مصدق من النادي).

ثانيا: الموافقة على اقامة دوري النساء على شكل مجموعتين يحددان لاحقا بعد اجتماع لجنة المسابقات الاسبوع المقبل وينطلق يوم 30 ايار المقبل، (على الاندية الراغبة بالمشاركة في البطولة ارسال كتاب مشاركة مصدق من النادي).

ثالثا: تفعيل المدارس التخصصية التابعة للاتحاد بعد اقرار الموازنة المالية الخاصة بالاتحاد المركزي لكرة اليد، رابعا: الموافقة على اقامة بطولة تنشيطية قبل بدء منافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل باسم الراحل (محمد دريول) وتكون مخصصة لفرق دوري اندية الممتاز.

خامسا: الموافقة على اقامة كأس السوبر بين بطل الدوري ووصيفه قبل بدء الموسم الجديد، سادسا: الموافقة على اقامة معسكرات داخلية وخارجية للحكام والمشرفين في إيران (بعد اقرار الموازنة المالية الخاصة بالاتحاد المركزي لكرة اليد)، سابعا: وافق اتحاد اللعبة على تشكيل منتخب رديف للمنتخب الوطني.

ثامنا: تشكيل لجنة المسابقات مؤلفة من ( خليل ابراهيم رئيسا، وعضوية علاء عبد الحسن والدكتور سعد خميس والدكتور فاضل كردي)، تاسعا: الموافقة على تشكيل لجنة عقود اللاعبين مؤلفة من ( رياضة عبد الرضا سمين رئيسا وعضوية هيثم عبد الستار، اضافة إلى مشاور قانوني).

عاشرا: الموافقة على تشكيل لجنة الانضباط مؤلفة من ( كامران حسن رئيسا وعضوية خليل إبراهيم ورضا عبودي مهدي والدكتور سامر اللامي وعلاء شكر، حادي عشر: يشدد الاتحاد ويؤكد على كافة الاندية الزام لاعبيها ومدربيها وإلإداريين بعد التجاوز في الالفاظ والتعليقات (في مواقع التواصل الاجتماعي) وبخلافه سيتخذ الاتحاد العقوبات التي يراها مناسبة وسيتم اشعار الاندية بكتاب رسمي بهذا الاجراء.

ثاني عشر: الموافقة على اقامة دوري الناشئين لمواليد 2005/2006/2007 يوم 15 تموز المقبل على ان تعتمد البطاقة الوطنية الموحدة (على الاندية الراغبة بالمشاركة ارسال كتاب مشاركة مصدق من النادي).

من جانب اخر، تعاقد نجم منتخبنا الوطني لكرة اليد ونادي الجيش الرياضي، جاسم غصاب، مع نادي شباب أهلي دبي الإماراتي لتمثيل الفريق في منافسات الدوري الإماراتي لكرة اليد للموسم الجديد 2020،2021، وسبق للكابتن جاسم ان خاض تجربة احترافية مع نادي شباب براقي التونسي عام 2018، كما مثل أندية نفط البصرة والشرطة والجيش في الدوري العراقي الممتاز.

يشار إلى ان مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني لكرة اليد، كاظم ناصر، يشرف على تدريب حراس مرمى شباب الاهلي الاماراتي هذا الموسم.