أدفوكات مدربا للمنتخب العراقي

متابعة ـ الصباح الجديد:

تعاقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، مع المدرب الهولندي ديك أدفوكات، بعد أن فشلت المفاوضات بشكل تام مع البرتغالي كارلوس كيروش.وتوصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة إياد بنيان، لاتفاق مع المدرب الهولندي الكبير لقيادة المنتخب العراقي في التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وفتحت المفاوضات مع أدفوكات فتحت بوقت سابق كخيار بديل في حال تعثرت صفقة كيروش، وفعلا غادر درجال وبنيان لإسبانيا لإبرام العقد مع أدفوكات بعد أن وصل الاتحاد إلى طريق مغلق مع البرتغالي.

ويتألف الجهاز الفني المعاون من زيليكو بتروفيتش (مدربا مساعدا) وكورنيليس بوت (مدربا مساعدا) وفلاديمير كرونيتش (مدربا للياقة بدنية) ورحيم حميد (مدربا مساعدا) وأحمد جاسم (مدرباً لحراس المرمى) وعلي النعيمي (محللا فنيا).

يشار إلى أن أدفوكات أشرف على تدريب أكثر من 10 أندية حقق معها إنجازات عديدة، وتولى أيضاً مهمة تدريب المنتخب الهولندي في 3 مناسبات، بالإضافة إلى تدريبه منتخبات الإمارات، وكوريا الجنوبية، وبلجيكا، وروسيا، وصربيا.

وفاز أدفوكات بالعديد من الألقاب أبرزها لقب الدوري مع آيندهوفن الهولندي ورينجرز الإسكتلندي وزينيت سان بطرسبرج الروسي، الذي فاز معه أيضاً بكأسي الاتحاد الأوروبي 2008.