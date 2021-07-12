ثلاثة مدربين من كربلاء يشاركون في دورة تحكيم كرة السلة

بابل ـ منال النصراوي:

إختتم وفد محافظة كربلاء من ذوي الأختصاص بتدريب كرة السلة، المشاركة في الدورة التحكيمية التي أعدتها ونظمتها المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي في وزارة التربية، بدأت أعمالها في الخامس من تموز الحالي، والتي ُأختتمت مساء هذا أول أمس بأختبار إلكتروني للمشاركين أستهدف المعلومات والمهارات التي تناولتها الجلسات التدريبية خلال اليومين الماضيين. وقد حضر حفل الختام مدير قسم الرياضة المدرسية في وزارة التربية نجم عبود ومسؤولة شعبة الرياضة المدرسية د. ازهار محمد التي بدورها أكدت حرص المديرية العامة على رفد ملاكاتها الرياضية بأحدث التعديلات على قانون اللعبة، وتأهيلهم بماي يسهم في تعزيز قدراتهم على قيادة السباقات الرياضية في مديرياتهم وتمثيلها في البطولات الوطنية، وأشار مسؤول شعبة الرياضة المدرسية في محافظة كربلاء ياسر قاسم إن ختام الدورة تضمن محاضرتين قدمهما الحكمان الدوليان جواد حسن شعلان ونائل طالب حسين عن التعريف بواجبات الحكام، والتدريب على إستمارة تسجيل المباريات، كما تضمن تطبيقا عمليا للمشاركين بجميع مهارات كرة السلة وقانونها بحسب التعديلات الجديدة، يشار إلى ان وفد محافظة كربلاء تألف من المدربين حلا حسين وحسين عيفان ولواء جميل.