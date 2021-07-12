علي موحان: الصدفة نقلتني إلى حماية الشباك ولن انسى مواقف الراحل علي هادي

يطمح في الظهور ضمن دوري الأضواء بالموسم الجديد

حاوره ـ علي جعفر الهاشمي:

شق طريقه في ظروف قاهرة وصعبة ومعاناة لم تنتهي نحو تحقيق طموحاته واهدافه ، وواجه بتحدي الكثير من العقبات لكنه اجتهد بعزيمة واصرار ليصل الى مراده .كان استثنائيا في بداياته عندما انخرط في صفوف منتخب الصم من اصحاب الهمم ولجأ الى لغة الاشارة مؤمنا بمقولة اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ، فقاده صمت العمل الى نجاحات في مشواره الرياضي الذي مازال ليس سهلاً .

مع انه لم يكمل عقده الثاني الا انه يؤمن بفلسفة الوصول الصعب الى القمة والحفاظ الاصعب عليها، لذى مازال يجتهد حتى ينال رضى المدربين والجمهور الرياضي ، هو الحارس الشاب علي موحان الساعدي الذي كان لنا معه هذا اللقاء، من مواليد 2002 عمري 19 سنة ووزني (80) كغم الطول (190) سم وانتمي لعائلة بسيطة جداً والدي رياضي وداعم لي وهو من محبي نادي الشرطة ورغم طبيعة عمله الصعب والشاق لكنه يبذل قصارى جهده ليؤمن لي المستلزمات الرياضية ، وأسكن حاليا في مدينة الرشاد بأطراف العاصمة بغداد، وتحصيلي الدراسي رابع أعدادي لكن تركت الدراسة بسببب التزامي بمشواري الرياضي.

يقول علي: بدأت لعب كرة القدم لاعبا في مركز مدافع في المدرسة في بطولة كنت وقتها في مرحلة الرابع ابتدائي وأعجب بأدائي الكثير من المدربين وعلى رأسهم صاحب الفضل الأول المدرب القدير جمال حمودي ودعمني رغم الظروف الصعبة وتدربت مع منتخب الخرسان حتى أصبحوا أصدقائي وتعلمت لغتهم التي تعتمد على الاشارة .