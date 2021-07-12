منتخبنا الوطني يعسكر في كرواتيا تحضيرا لمنافسات الحسم المونديالية

اليوم.. إقامة ربع مباريات لحساب الجولة 37 لممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

من المؤمل ان يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم معسكرا تدريبيا خارجيا في كرواتيا مطلع الشهر المقبل تحضيرا لخوض التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وقال مدير شركة ايست سبورت المتخصصة بتنظيم المباريات والمعسكرات الإعدادية ايمار ريسان في تصريح صحفي، إن شركته تلقت اتصالا رسميا من المدير الإداري لمنتخبنا باسل كوركيس يطلب فيه تأمين معسكر خارجي في أوروبا ومباريات تجريبية بمستوى عال»، مبينا انه «على استعداد تام لتأمين مستلزمات إنجاح المعسكر لكن الامر مرتبط بمدى جدية الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة بالايفاء بالالتزامات المالية لذلك المعسكر وعدم تكرار ما حصل في مناسبات سابقة».

واشار الى ان «الشركة اختارت كرواتيا مكانا مفترضا للمعسكر الذي يبدأ في الرابع من آب المقبل ويختتم في الرابع والعشرين منه»، موضحا ان «المعسكر سيشهد اقامة ثلاث مباريات تجريبية، الأولى أمام كرواتيا للاعبين المحليين كون المحترفين مرتبطين مع انديتهم، والثانية مع منتخب عمان الذي سيعسكر هناك أيضا في تلك الفترة، والثالثة أمام أحد أندية المقدمة في الدوري الكرواتي».تجدر الاشارة الى ان»منتخبنا الوطني يواصل لغاية الآن رحلة البحث عن مدرب بديل للسلوفيني كاتانيتش».

من جانب اخر، تقام اليوم الثلاثاء اربع مباريات لحساب الجولة 37 لدوري الكرة الممتاز، القاسم صاحب الترتيب الثامن عشر وله 38 نقطة يضيف السماوة الذي هبط الى دوري الدرجة الاولى بالمركز الاخير وله 26 نقطة في ملعب الكفل في الساعة 5 مساء، ويشهد ملعب أمانة بغداد مباراة الزوراء ثاني اللائحة بـ 72 نقطة والكرخ العاشر بنقاطه الـ 41 في التوقيت ذاته، في حين تجرى مباراة زاخو الثامن وله 48 نقطة والنجف ثالث الترتيب وله 68 نقطة في ملعب الاول في الساعة 5 مساء ايضا، ويضيف ملعب النجف الدولي مباراة نفط الوسط الخامس بنقاطه الـ 61 والديوانية صاحب المركز السادس عشر وله 37 نقطة في الساعة السابعة والنصف مساء.

وتجرى الاربعاء 3 مباريات، الطلبة بالمركز السابع عشر وله 35 نقطة يواجه الحدود بالمركز التاسع عشر ما قبل الاخير وله 30 نقطة في ملعب الساخر احمد راضي في نادي الكرخ في الساعة 5 مساء، وامانة بغداد بالمركز السادس 48 نقطة يضيف في ملعبه فريق نفط ميسان الرابع عشر وله 39 نقطة في التوقيت ذاته، ويلتقي اربيل الثاني عشر بـ 41 نقطة والصناعات الكهربائية بالمركز الثامن عشر وله 33 نقطة في ملعب فرانسوا حريري في الساعة السابعة والنصف مساء، وتختتم مباريات الجولة يوم الخميس باقامة مباراتين، الشرطة رابع الترتيب وله 65 نقطة يلاقي نفط البصرة الحادي عشر وله 41 نقطة في ملعب الصناعة في الساعة 5 مساء، والنفط السابع وله 46 نقطة يتواجه امام الكهرباء الثالث عشر وله 40 نقطة في ملعب التاجي في التوقيت ذاته.

هزم الشرطة مضيفه الكهرباء بثلاثية من دون رد، في ختام الجولة الـ36 من الدوري الممتاز، على ملعب التاجي.وسجل الشرطة الهدف الأول عبر سعد ناطق، في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول (1-0).. وفي الشوط الثاني واصل الشرطة أفضليته، وتمكن من تعزيز النتيجة بهدف ثانٍ، من ركلة جزاء نفذها أمجد عطوان، في الدقيقة 61، وأكمل محمد قاسم الثلاثية في الدقيقة 88.ورفع الشرطة رصيده إلى النقطة 68، في المركز الثالث، بينما تجمد الكهرباء عند النقطة 40، في المركز الثالث عشر.

إلى ذلك، حقق فريق نادي سامراء الرياضي، فوزاً مهماً على نادي عفك، ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى، ليضمن الانتقال إلى الملحق لدوري الكرة الممتاز.. وانتهت المباراة بنتيجة 1-0، حيث سجل هدف الفوز الوحيد لسامراء اللاعب محمد عدنان من ركلة جزاء في الدقية 38 من زمن الشوط الاول.وبهذا الفوز حسم سامراء حصوله على بطاقة الملحق ليلعب في وقت لاحق مع الفريق الذي جاء بالتسلسل 18 في الدوري الممتاز.. وكان سامراء حل ثانيا في المجموعة الاولى لمنافسات دوري الدرجة الاولى المؤهلة للممتاز عن المجموعة الثانية، وعفك حل ثانيا من المجموعة الاولى.يذكر ان فريق نوروز ضمن تأهله للدوري الممتاز من المجموعة الاولى، وتأهل الصناعة اولا عن المجموعة الثانية.