ركلات الترجيح تمنح إيطاليا لقب يورو 2020

دوناروما أفضل لاعب في البطولة

ويمبلي ـ وكالات:

توج منتخب إيطاليا بلقب بطولة يورو 2020، بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح (3-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، مساء أول أمس، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب ويمبلي.

وتقدم لوك شاو لإنجلترا في الدقيقة (2)، فيما تعادل ليوناردو بونوتشي للأزوري (67)، وخاض المنتخبان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لكن التعادل ظل قائما، ليضطرا لخوض ركلات الترجيح، التي فاز بها منتخب إيطاليا.

وفي ركلات الترجيح، سجل كل من دومينيكو بيراردي وليوناردو بونوتشي وفيدريكو بيرناردسكي للمنتخب الإيطالي وأهدر أندريا بيلوتي (الركلة الثانية التي تصدى لها الحارس) وجورجينيو (الركلة الخامسة التي تصدى لها الحارس).

فيما سجل للمنتخب الإنجليزي كل من هاري كين وهاري ماجواير وأهدر ماركوس راشفورد (الركلة الثالثة التي سددها في القائم) وجادون سانشو (الركلة الرابعة التي تصدى لها الحارس) وبوكايو ساكا (الركلة الخامسة التي تصدى لها الحارس).

واختير حارس المنتخب الإيطالي جانلويجي دوناروما كأفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا 2020 الأحد إثر ختام منافسات المسابقة القارية بتتويج «الأتزوري» باللقب.

وتوّجت إيطاليا باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها، بفضل ركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية من «يورو 2020» بالتعادل 1-1، لينضاف لنسخة 1968 عندما هزم «الأتزوري» يوغوسلافيا في النهائي.

وتألّق دوناروما بشكل لافت في «يورو 2020» إذ ساهم بقسط وافر في تتويج منتخب بلاده باللقب خصوصاً بفضل حسن إدارته لخط دفاع «الأتزوري» وتصدياته في سلسلة ركلات الترجيح خلال مباراتي نصف النهائي والنهائي.

من جانبه، أصبح المدافع الإيطالي، ليوناردو بونوتشي، أكبر لاعب سنًا يهز الشباك في تاريخ المباريات النهائية لليورو، بعدما سجل هدف التعادل للآزوري مع إنجلترا (1-1)، قبل أن يتوج فريقه باللقب بعد الاحتكام لركلات الترجيح.وأحرز بونوتشي هدفه في الدقيقة 67، ليصبح أكبر هداف في مباراة نهائية لأمم أوروبا، حيث يبلغ من العمر 34 عاما و71 يوما.

ويتقدم بونوتشي بأربعة أعوام تقريبا على اللاعب الألماني، بيرند هولزينباين، صاحب الرقم القياسي السابق كأكبر اللاعبين تسجيلا في النهائيات، عندما أحرز هدفا لألمانيا الغربية خلال خسارتها بركلات الترجيح ضد تشيكوسلوفاكيا، في نهائي البطولة عام 1976.

وكان هولزينباين يبلغ حينذاك 30 عاما و103 أيام.كما حقق بونوتشي رقما قياسيا آخر، بعدما سجل ظهوره الثامن عشر مع منتخب إيطاليا في مباريات اليورو، متفوقا بفارق لقاء وحيد على الحارس السابق للآزوري، جيانلويجي بوفون.وكان بونوتشي أيضا أحد اللاعبين، الذين تمكنوا من التسجيل خلال ركلات الترجيح ضد إنجلترا، ليلعب دورا بارزا في فوز إيطاليا بلقب البطولة.

إلى ذلك، قالت الشرطة البريطانية، إنها ألقت القبض على 45 شخصا أثناء قيامها بمهام حفظ الأمن، في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، بين إيطاليا وإنجلترا.وذلك بعد اندلاع اشتباكات بين مشجعين ومسؤولين، بالقرب من استاد ويمبلي.وقالت شرطة العاصمة على تويتر «لا يزال عدد من أفراد الشرطة في الخدمة، يساعدون المشجعين على مغادرة ويمبلي أو وسط لندن».