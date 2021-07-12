نائب تطالب بوقف عمل شركات الهاتف النقال حتى سداد ديونها المتراكمة للدولة !

تبلغ تريليونا و460 مليار دينار

بغداد ـ الصباح الجديد:

طالبت عضو مجلس النواب، ريزان الشيخ دلير امس الاثنين، بإيقاف عمل شركات الهاتف النقال لحين دفع الديون المتراكمة عليها والبالغة تريليونا و460 مليار دينار.

وقالت شيخ دلير في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “أسعار خدمات الهاتف النقال في العراق مرتفعة جداً قياساً بدول الجوار والدول الإقليمية وحتى العالم، تلك الشركات لا تقدم أي تسهيلات أو عروض مناسبة للمواطنين منذ تأسيسها ولغاية الآن”.

واضافت “تلك الشركات ترفض دفع الديون المتراكمة والضرائب المفروضة عليها منذ عام 2014 ولغاية الآن، ولا نعلم ما هو سبب ذلك، ومع ذلك جدد لهم عقد العمل في العراق بصورة غير قانونية وبدء العمل بنظام الـG4 بدلاً من G3 والذي كان يتطلب دفع مبالغ أخرى من قبل تلك الشركات الى خزينة الدولة من دون أن يتم ذلك”.

وأشارت دلير إلى ان “اللجنة – الخدمات النيابية – طالبت بإيقاف عمل تلك الشركات لحين دفع ما عليها من ديون وضرائـب مترتبة لخزينة الدولة”.