كميات الحنطة المسوقة الى المخازن بلغت اكثر من ثلاثة ملايين و365 الف طن

أعلنت انتهاء الموسم التسويقي بنجاح ..تجارة الحبوب:

عامر عبدالعزيز

أنجزت الشركة العامة لتجارة الحبوب الموسم التسويقي لمحصول الحنطة بنجاح على الرغم من التراجع في الكميات التي سوقت هذا العام مقارنه بالكميات التي سوقت العام الماضي ، هذا التراجع جاء نتيجة للضروف الجوية وقله الأمطار خاصة في مناطق المحافظات الشمالية ذات الغزارة في الإنتاج والتي تعتمد في السقي على الامطار .

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب المهندس باسم نعيم العكيلي أن التراجع شهدته محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والسليمانية واربيل ودهوك التي كانت تعد المصدر الأساسي للإنتاج المحلي من الحنطة خلال السنوات الماضية.

وأضاف واجهنا هذا العام صعوبات ومعوقات مع بدء حملة التسويق في محافظات الشمال التي شهدت تراجع في الإنتاج الى جانب التراجع في الكميات المسوقة لمخازن وزارة التجارة نتيجة لارتفاع نسب الرفض بسبب الاصابه بحشرة ( السونة) التي تنتشر في مزارع تلك المحافظات ، وهذا كان سبب آخر لقلة الكميات المسوقة لمواقعنا .

واستعرض المدير العام استعرض مجمل الكميات المسوقة لمواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب مع الاعلان الرسمي لانتهاء الموسم التسويقي لعام ٢٠٢١ ، حيث بلغ اجمالي الكميات المسوقة لمواقع الشركة ( 3.365.101.033 ) فقط ثلاث ملايين طن و ثلامائه وخمس وستون الف ومائة وواحد طن و ثلاث وثلاثون كغ .

وقال إلى أن الكميات المسوقة توزعت حسب درجاتها حنطة ناعمة د/ اولى ( 3.118.581 ) طن وحنطة ناعمة د / ثانيه ( 236.577 ) طنا وحنطة ناعمة ثالثة ( 9.941) طنا ، مضيفا ان محافظة واسط حلت اولا بعد أن سوق فلاحوها لمراكز التسويق المعتمدة كمية ( 623.746 ) طنا حنطة بأنواعها .

وحلت محافظة صلاح الدين ثانيا بعد أن بلغت الكمية المسوقة لمواقعها (334.933) طنا وحلت محافظة الديوانية ثالثا بعد أن سوقت ( 297.727 ) طنا وبابل رابعا بعد أن تم استلام ( 252.505 ) طن .

واستعرض “ العكيلي “ بقية الكميات وحسب كل محافظة ، حيث سوق فلاحو محافظة ذي قار (249.022) طنا واستقبلت مراكز تسويق بغداد كمية ( 246.485 ) طن .

والأنبار سوقت ( 217.815 ) طنا وسوقت محافظة كركوك ( 198.019) طنا وسوق فلاحو ميسان (184.900) طن و ديالى سوقت ( 182.385) طنا والنجف سوقت ( 142.005) طنا والمثنى سوقت ( 101.218) طنا ونينوى سوقت ( 89.100) طن .

وأشار إلى أن محافظة كربلاء حققت تقدم في الكميات المسوقة بعد أن استقبلت ( 86.773) طنا والبصرة ( 32.976 ) طنا .

مدير عام الشركة بين إلى ان اجمالي كميات الحنطة التي تم تسويقها لفروع الشركة في إقليم كوردستان بلغت (125.482) طنا وتوزعت الكميات المسوقة في السليمانية ( 72.311) الف طن و اربيل ( 46.187) طنا ودهوك التي شهدت تراجع كبير في الكميات المسوقة بعد أن استقبلت مراكز تسويقها فقط ( 6.983) طنا .

واختتم العكيلي إلى أنه وعلى الرغم من كل الضروف استطاعت ملاكاتنا ان تواصل عملها و أعطت الطمأنينة للفلاحين والمزارعين خاصة بعد وجه الدكتور علاء الجبوري وزير التجارة بصرف المستحقات الماليه للفلاحين وباشرنا بصرف دفعات من مستحقات الفلاحين لجميع المواقع بوقت واحد .