الخلافات بين الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكردستاني تهدد وحدته

تضعه امام مفترق طرق

السليمانية ـ عباس اركوازي:

اثمرت جهود وساطة بذلها عدد من اعضاء القيادة وشخصيات سياسية عن عقد اجتماع بين الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي وبافل طالباني، بهدف معالجة الازمة التي خلفها اجراء تغييرات ادارية في مناصب امنية بمحافظة السليمانية.

والتقى الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني رئيس ائتلاف النصر رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي في منطقة دباشان بمحافظة السليمانية، الذي وصل الى السليمانية في زيارة وصفت بانها تهدف الى احتواء التوتر بين رئيسي الاتحاد الوطني.

وكشف مصدر سياسي مطلع للصباح الجديد، عن بعض من تفاصل الاجتماع الذي جمع رئيسا الاتحاد الوطني، لافتا الى ان الاجتماع لم يخرج بنتائج تذكر لانهاء التوتر وحلحلة الأزمة.

واوضح المصدر، ان الرئيس المشترك للاتحاد الوطن بافل طالباني وهو نجل الرئيس الراحل جلال طالباني، اصر خلال الاجتماع على تثبيت التغييرات الادارية التي اجراها في جهاز المعلومات وقوات محاربة الارهاب، كما دعا بافل وفقا للمصدر الى انهاء نظام الرئاسة المشتركة للاتحاد، واعتباره رئيسا للحزب، وان يكون لاهور شيخ جنكي نائبا له، واردف ان طالباني الابن طالب كذلك بعقد اجتماع عاجل للمجلس القيادي للحزب لتغيير اعضاء المكتب السياسي. واشار المصدر الى ان الرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي رفض بدوره تلك المقترحات، واصر على ضرورة، ان تستند التغييرات الادارية الى قرار من المجلس القيادي للحزب، مشيراً الى وجود ايادي تسعى لاضعاف الاتحاد الوطني وتحييد دوره. وبعد انتهاء اجتماع الليلة الماضية، كتب الرئس المشترك للاتحاد لاهور شيخ جنكي على صفحته في فيس بوك، “ان الاتحاد أقوى مما يتخيله الخصوم والأعداء، فهو يستند لجماهيريته من شعب كردستان وذوي الشهداء، والذين لن يسمحوا بإضعاف الاتحاد، لذا على الأعداء دفن أحلامهم تحت الأرض”.