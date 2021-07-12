نصائح لحماية الأطفال من أشعة الشمس

الصباح الجديد – متابعة:

يتميز الطقس في فصل الصيف بارتفاع درجات خاصة في بلدنا حيث تصل درجات الحرارة الى نحو خمسين درجة مئوية او اقل منها بدرجة او درجتين، مع العلم ان العالم كله يعاني هذا العام من ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة وفي مناطق معروف انها باردة مثل كندا وروسيا التي وصلت درجات الحرارة فيها الى نحو ثلاثين درجة مئوية.

الشمس في درجات الحرارة العالية تتسبب بعدة حالات مرضية لذلك علينا ان نحمي انفسنا من اشعتها خاصة لكبار السن والاطفال اذ يمكن ان يؤدي التعرض لمدة طويلة لاشعة الشمس بالاصابة بالجفاف وضربة الشمس وربما يتطور الى سرطان الجلد.

ولذلك يوجه الخبراء نصائح مغلفة بالتحذير إلى الآباء بشأن كيفية حماية أطفالهم من أضرار أشعة الشمس، سيما في فصل الصيف.

توضح استشاري المناعة والتغذية العلاجية، نهلة عبد الوهاب، أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يسبب معاناة كبيرة للأطفال، وربما يعرضهم ذلك إلى العديد من الأضرار، من بينها الإصابات الجلدية وحروق الشمس والجفاف.

ووجهت عدة نصائح للوقاية من أضرار الشمس، أهمها تجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، خاصة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

كما يجب اتخاذ سبل الوقاية من الشمس بقدر الإمكان كاستعمال مظلة، مع ارتداء ملابس قطنية، بألوان فاتحة تعكس أشعة الشمس، والحرص على توفر زجاجات الماء للشرب وترطيب الجسم باستمرار.

وتابعت نصائحها إلى ما بعد عودة الطفل إلى المنزل: :سواء كان الطفل عائدا من المدرسة أو النادي أو أي مكان آخر، فيجب عليه أن يقوم بخلع ثيابه بالكامل فور عودته إلى المنزل، ثم الاستحمام بماء فاتر، ومن الممكن استعمال الغسول أو «الشامبو» المناسب لسنه، بمعدل مرتين في الأسبوع، ويكون الاستحمام في بقية الأيام بالماء الفاتر فقط.»

ومن المهم أيضا شرب العصائر الطبيعية لترطيب الجسم، مع تناول الطعام الصحي المتوازن والابتعاد عن الوجبات السريعة.

وأشارت إلى أهمية استعمال الكريمات الواقية من أشعة الشمس، وحذرت من تناول الأطعمة من مكان غير موثوق، خاصة في أماكن الترفيه والمصايف، لحماية الأطفال من العدوى والنزلات المعوية.

وبالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن العامين، تنصح عبد الوهاب بضرورة تغيير الحفاضات بشكل منتظم على مدار اليوم، وأن يتم استخدام حفاض بمقاس مناسب له، مع التجفيـف الجيـد لهذه المنطقة حتى لا يتعـرض لأي التهابـات.

وفي السياق ذاته، توضح استشارية الأمراض الجلدية، آية فهيم، أن التعرض للشمس في الصيف يسبب الكثير من المشكلات، بسبب الأشعة فوق البنفسجية المؤذية للجلد.

وأشارت إلى أن الأطفال يكونون أكثر عرضة للجفاف بسبب أشعة الشمس، وأيضا الإصابة بحروق الجلد، حتى أن منظمة الصحة العالمية سبق أن أطلقت تحذيرا بعدم خروج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر خـلال ذروة الحـر.

وتقول فهيم إنه في حال اصطحاب الأطفال فوق الستة أشهر، يجب أن يتم ذلك على وفق احتياطات واجبة، منها ارتداء ما يقيهم من الشمس وتغطية الجسم بقدر كاف، مع تواجدهم في مكان جيد التهوية.

ونصحت أيضا باستعمال كريمات واقية للجسم، قبل النزول بنصف ساعة، مع تجديده كل ساعتين للحماية من أشعة الشمس الضارة، وبعد العودة إلى البيت يتم تنظيف البشرة جيدا.