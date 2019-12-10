سمراء بشعر قصير ملكة جمال الكون 2019

الصباح الجديد – وكالات:

“ترعرعت في عالم لا يعد امرأة مثلي، بلون بشرتي ونوع شعري جميلة وأعتقد أنّ ذلك الزمن انتهى اليوم”، هذا ما قالته الجنوب أفريقية زوزيبيني تزنزي عقب فوزها بلقب ملكة جمال الكون الاحد الماضي والتي تنافست مع أكثر من 90 امرأة من شتى دول العالم شاركن في المسابقة التي عقدت في أتلانتا الأميركية.

وفازت زوزيبيني على ملكتي جمال بورتوريكو ماديسون أندرسون، والمكسيك سوفيا أراغون اللَّتَين وصلن إلى المرحلة النهائية بعد أن طرحت عليهنّ أسئلة عن موضوعات مثل التغير المناخي والتظاهرات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتعلّق السؤال النهائي لزوزيبيني (26 عاماً) بماذا يجب أن تُعلّم الفتيات اليوم وكان جوابها “الزعامة”، مضيفة: “إنه شيء كانت تفتقر إليه الفتيات والنساء لوقت طويل جداً، ليس لأننا لم نكن نريد ذلك بل بسبب التصنيفات التي ألصقها المجتمع بدور النساء”، وأشارت إلى أنّها تعتقد: “أننا المخلوقات الأكثر قوة في العالم وأنه يجب أن تتاح لنا جميع الفرص هذا ما يجب أن نعلّمه للفتيات أن يأخذن أمكنتهنّ”.

وزوزيبيني هي أول امرأة سوداء تفوز بالمسابقة بعد الأنغولية ليلى لوبيز في العام 2011، وهنّأت لوبيز ملكة جمال الكون الجديدة في منشور على انستغرام كتبت فيه: “تهانينا يا فتاة لقد جعلتينا فخورين جداً”، وبدورها، كتبت زوزيبيني بعد فوزها: “فتح الليلة باب أمامي ولا أستطيع أن أكون أكثر امتناناً”، متمنّية: “أن تؤمن كل فتاة شهدت على هذه اللحظة بقوّة أحلامها وأن ترى انعكاس وجهها في وجهي”. وانهت زوزيبيني رسالتها بالقول: “أقول بكل فخر اسمي زوزيبيني تونزي وأنا ملكة جمال الكون للعام 2019”.

وعلى الرغم من عدم الكشف مسابقة ملكة جمال الكون عن الجوائز التي تحصل عليها الفائزة بالتفصيل، إلا أنه من المتوقع أن تكون فازت زوزيبيني بإقامة لمدة عام في شقة في نيويورك، إضافة الى راتب قيمته نحو 100 ألف دولار، كما ستسافر الملكة الجديدة حول العالم من أجل الإطلالات الصحفية والمشاركة في عروض الأزياء.