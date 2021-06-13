المنتخب الوطني يرفع تحضيراته لمباراة إيران

التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرباً للأولمبي

متابعة ـ الصباح الجديد:

رفع منتخبنا الوطني لكرة القدم، تدريباته استعدادا للقاء إيران في الجولة الاخيرة لتصفيات اسيا المزدوجة على ملعب مدينة حمد الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك بعد تحقيقه الفوز في مباراة منتخب هونغ كونغ، واستعادة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة .. وخضعَ وفد منتخبنا الوطني، إلى مسحة كورونا والتي جاءت جميعها سلبية، وهو أمر يبعث على الاطمئنان لدى بعثة المنتخب لسلامة جميع المتواجدين قبل مباراة الجولة الأخيرة.

وانضمَ اللاعب (علي فائز) إلى الوحدات التدريبية للمنتخب بخوضه تدريبات استشفائية بعد راحة سلبية نتيجة الحجر الصحي لمدة أسبوع كامل بسبب إصابته بفيروس كورونا في البحرين، وقد لا يتواجد في القائمة الرسمية لمباراة منتخب إيران بسبب عدم الجاهزية البدنية والفنية، في حين سيستعيد منتخبنا الوطني خدمات اللاعبين (أمجد عطوان وعلاء مهاوي) بعد عودتهما من الإيقاف في مباراة هونغ كونغ نتيجة تراكم البطاقات الملونة.

ويأملُ الملاك التدريبي لمنتخبنا الوطني تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة إيران المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على صدارة المجموعة وضمان التأهل الرسمي للمرحلة النهائية، والابتعاد عن الحسابات المعقدة لأصحاب المراكز الثانية في المجموعات الثمانية.

من جانبها، اتفقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم مع المدرب التشيكي (ميروسلاف سوكوب) لتدريب المنتخب الاولمبي الذي يستعد لخوض التصفيات الآسيوية في تشرين الاول المقبل المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما والتي ستقام في اوزبكستان عام 2022.

واجتمعَ رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، مع المدرب التشيكي في مقر الاتحاد للحديث معه، قبل أن يتم عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في مكتب الوزير، وذلك للحديث مع المدرب بشأن الرؤية الخاصة بالمنتخب الاولمبي في الفترة المقبلة. وسيتم خلال الأيام القريبة توقيع العقد الرسمي مع المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب والملاك التدريبي المساعد والذي سيتواجد معه مدربين محليين مساعدين.

الناشئة يستعد لكأس العرب

يواصلُ منتخب الناشئين تدريباته اليومية على ملعب الراحل «علي حسين» في مجمع وزارة الشباب والرياضة تحضيراً للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 16 عاماً المزمع إقامتها في المغرب نهاية الشهر المقبل.

وقالَ مدرب المنتخب، حسن كمال: إن تدريباتنا تجري على قدم وساقٍ بغية الوصول للجاهزية القصوى قبل الولوج للبطولة العربية التي نأمل أن تكون خيرَ تحضير لبطولة غرب آسيا المقبلة، حيث وضعنا في مفكرتنا منهاجاً تدريبياَ متكاملاً من أجل بناء فريق يكون أملاً للكرة العراقية على المدى البعيد.وأضافَ: ان الفترة المقبلة ستشهد إجراء بعض المباريات الودية مع أندية من فئة الشباب، للوقوف على إمكانيات لاعبينا الفنية والبدنية، لا سيما بعد رفع وتيرة التدريبات المكثفة خلال الأيام الماضية.

وأشارَ كمال الى: انه والملاك التدريبي المساعد يواصلون انتقاء اللاعبين واختيار الأفضل من بينهم بتركيز عالٍ بغية عدم ظلم أي لاعب قبل الدخول بمنافسات البطولة، إذ من المؤمل أن نعلن القائمة النهائية بعد الاكتفاء من المباريات الودية.

واختتمَ مدرب منتخب الناشئين، حسن كمال، حديثه بالقول: إن تأجيل البطولة العربية عن موعدها السابق ساهم في منحنا الوقت الكافي للعمل مع اللاعبين ورفع معدلات التدريب لديهم من أجل الوصول بهم الى أفضل مستوى من الناحيتين الفنية والبدنية.

من جاانب اخر، جرت يوم أول أمس، سبع مباريات ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى المؤهل للممتاز.واسفرت النتائج عن تعادل فريق نادي الشرقاط مع ضيفه فريق نادي سوق الشيوخ 1-1 ، وفوز فريق نادي المصافي على مضيفه فريق نادي الجنسية 2-1 ، وتعادل فريق نادي العلم مع ضيفه فريق نادي عفك 1-1 وفوز فريق نادي نوروز على ضيفه فريق نادي الجيش 2-0 ، وتعادل فريق نادي عاز الشمال مع ضيفه فريق نادي كربلاء 0-0 ، وفوز فريق نادي الحسين على مضيفه فريق نادي برايتي 1-0 ، وتعادل فريق نادي الكوفة مع ضيفه فريق نادي الدفاع المدني 3-3 .ويتصدر فريق نادي الصناعة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة ، بينما يتصدر فريق نادي عفك ترتيب المجموعة الاولى برصيد 19 نقطة .