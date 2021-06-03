“كردستان الأخضر” تطالب الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لوقف الاحتلال التركي

قالت: القصف والعمليات العسكرية ادت الى ابادة مليون و700 الف دونم

السليمانية ـ عباس اركوازي:

اكدت منظمة كردستان الخضراء، ان العمليات العسكرية والقصف التركي قام خلال الايام الخمسة الماضية بالقضاء على البيئة عبر اتلاف مليون و700 الف دونم من الغابات والمراعي في اقليم كردستان.

واضافت المنظمة في بيان ارسلت نسخة منه الى الصباح الجديد، ان تركيا وبعد ان استخدمت كل انواع التجاوزات ضد البشر والحجر فهي الان تستهدف الاشجار والبيئة والطبيعة في الاقليم.

واعتبرت كردستان الخضراء تلك السياسة نوع جديد من انواع الابادة والتهجير والتنكيل، وكان ائتلاف الجيش التركي لعشرات الاف الدوانم من الغابات والمراعي، عبر قطع وبيع الاف الاشجار المعمرة في جبال الاقليم الى احدى الشركات التركية، قد خلف موجة استياء واسعة ولاقى استنكارا كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي، من قبل الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في الاقليم.

واضافت المنظمة، ان سلسلة الاعتداءات المتكررة للدولة التركية، وقيام القوات التركية المتوغلة داخل الاراضي العراقية، في مناطق بهدينان من اقليم كردستان بقطع ممنهج للاشجار و الغابات ونقل مئات الاطنان منها يوميا الى تركيا، هي حملة ابادة للطبيعة و البيئة الكردستانية و العراقية و هي ايضا خرق سافر لسيادة العراق..

وتابع بيان المنظمة،”في الوقت الذي ندين و نستنكر بشدة هذه التدخلات و الخروقات التركية للسيادة العراقية، نطالب الرئاسات الثلاث و خاصة الحكومة الاتحادية، ان يكون لهم موقف جدي و حازم لايقاف تركيا عند حدها وحدودها، و نطالب ايضا المنظمات الدولية المهتمة بالبيئة و حقوق الانسان و الحيوان ان يكون لهم موقف تجاه هذه الحملة العدائية لتركيا.