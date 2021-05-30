للأسبوع الثاني انخفاض في صادرات العراق النفطية لأمريكا

خام البصرة الثقيل والخفيف بين ارتفاع وتراجع في الاسعار

الصباح الجددي ــ متابعة :

((“متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5 ملايين و197 الف برميل يوميا منخفضة))

اعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، امس السبت، ان صادرات النفط العراقية لأمريكا انخفضت لتصل الى 184 الف برميل خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5 ملايين و197 الف برميل يوميا منخفضة بمقدار640 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.837 ملايين برميل”.

واضافت ان امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 184ألف برميل يوميا ،في حين استوردت 199 ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه.

واشارت الى ان “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.549 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 661 ألف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 519 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت بمعدل 277 ألف برميل يوميا”.

ووفقا للإدارة فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 229 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 71 الف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت بمعدل 29 الف برميل يوميا .

ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، فيما تراجع سعر خامها الخفيف، قبل اغلاقه أمس الاول الجمعة.

وسجلت اسعار خام البصرة الثقيل 66.01 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 1.62%، فيما انخفض الخام الخفيف المصدر لآسيا إلى 69.01 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.65%، عن الخميس الماضي.

وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 69.00 دولارا للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الاماراتي 68.36 دولارا للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 67.93 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 68.38 دولارا، وجيراسول الانغولي 69.04 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد اغلقت ليصل خام برنت 69.63 دولارا، وخام غرب تكساس الى 65.21 دولارا للبرميل.

وختمت أسعار النفط الأسبوع مرتفعة أكثر من خمسة بالمئة، مع صعود خام القياس العالمي برنت ليغلق عند ذروة عامين، بفضل بيانات قوية للاقتصاد الأميركي وتوقعات لانتعاش الطلب العالمي مما طغى على بواعث القلق من زيادة المعروض الإيراني فور رفع العقوبات.

ارتفع برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 69.63 دولار للبرميل، أعلى إقفال له منذ مايو 2019. وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو 0.79 بالمئة ليغلق على 66.32 دولار للبرميل.

وقال إيوجن فاينبرج المحلل في كومرتس بنك “متعززا ببيانات اقتصادية جيدة وشهية للمخاطرة بين المستثمرين في أسواق المال، يستهدف برنت مجددا مستوى 70 دولارا للبرميل المهم نفسيا.”

وأضاف “المخاوف حيال الطلب بسبب الجائحة تفسح الطريق للتفاؤل في ضوء العودة السريعة للمستهلكين.”

ويتوقع المحللون انتعاش الطلب العالمي على النفط ليقترب من 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام بفضل موسم الرحلات الصيفية في أوروبا والولايات المتحدة عقب برامج واسعة النطاق للتطعيم ضد كوفيد-19

وقال محللو أيه.إن.زد “الطلب على البنزين أصبح يتجاوز مستويات 2019 في مناطق عديدة.”