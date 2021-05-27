اليويفا يطرح 1700 تذكرة لنهائي دوري الأبطال للبيع

بيب لا يكترث لتعيين لاهوز حكماً لنهائي المسابقة

العواصم ـ وكالات:

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أول أمس، في طرح 1700 تذكرة لحضور نهائي دوري الأبطال الذي سيجمع ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، في بورتو يوم 29 أيار الجاري، للبيع أمام الجمهور فقط من موقعه على الإنترنت.. وسيتم بيع 1700 تذكرة حسب أولوية الحجز، بدءا من الساعة 14:00 بتوقيت وسط أوروبا، ويمكن للشخص الواحد طلب ما يصل إلى تذكرتين، وستكون تذاكر شخصية.

ومن جانبها، أكدت السلطات البرتغالية أن ملعب دو دراجو (ملعب التنين) سيستقبل 33% فقط من سعته، أي ما يصل إلى 16.500 متفرج، وتم تخصيص 6 آلاف تذكرة لكل فريق من الفريقين المتأهلين للنهائي، وتم طرحها للبيع بالفعل.

وأشار يويفا إلى أنه لدخول الاستاد الذي سيستضيف اللقاء، سيكون من الضروري إثبات الحصول على لقاح ضد (كوفيد-19) أو إظهار نتيجة سلبية لاختبار (PCR) بتاريخ 26 أو 27 أو 28 أو 29 أيار الجاري، أو نتيجة سلبية في اختبار الأجسام المضادة السريع بتاريخ 28 أو 29 آيار 2021.

كما سيتعين على المشجعين القادمين من الخارج أيضا، الامتثال للقيود والمتطلبات الخاصة بدخول الحدود التي ستكون سارية وقت المباراة النهائية.وتجدر الإشارة إلى أن يويفا أكد يوم 13 آيار تغيير ملعب نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، والذي كان سيقام على ملعب أتاتورك في إسطنبول، للسماح بحضور 6 آلاف مشجع لكل ناد، كما سيحدث في في بورتو.يذكر أن قرار الحكومة البريطانية بإدراج تركيا في القائمة الحمراء لوجهات السفر بسبب الوباء، كان من شأنه أن يحول دون تواجد جماهير الناديين المتأهلين للنهائي في استاد العاصمة التركية.

وذكر (يويفا)، أن السلطات البرتغالية أكدت أن 33 بالمئة من سعة الملعب البالغة 50033 ستستقبل الجماهير في المباراة النهائية، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف الاتحاد الأوروبي للعبة، أنه تم تخصيص 6000 تذكرة لجماهير مانشستر سيتي وتشيلسي.. وكان من المفترض إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في العاصمة التركية إسطنبول، لكن تم نقلها فيما بعد إلى مدينة بورتو البرتغالية بسبب قواعد السفر المفروضة بسبب أزمة كورونا.

وكانت بريطانيا قد أضافت تركيا إلى «القائمة الحمراء» للسفر، وذلك بسبب ارتفاع أعداد المصابين بعدوى كورونا هناك، وهذا يعني أن العائدين إلى البلاد يجب عليهم قضاء فترة حجر صحي لمدة 10 أيام.. وللعام الثاني على التوالي تصبح إسطنبول غير مهيأة لاستضافة حدث نهائي دوري الأبطال بسبب الأزمة الصحية العالمية، في الوقت الذي تدخلت فيه البرتغال.في الموسم الماضي، نظمت العاصمة البرتغالية لشبونة بطولة دوري أبطال مصغرة توج بها بايرن ميونخ الألماني الذي تغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية.

من جانب اخر، يقول بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه لا يكترث لتعيين الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت المقبل أمام تشيلسي برغم خلاف علني سابق بينهما.

ووصف غوارديولا الحكم لاهوز بأنه «رجل يرغب في أن يكون مختلفاً دائماً» بعد أن ألغى هدفاً سجله ليروي ساني في الخروج من دور الثمانية في دوري الأبطال أمام ليفربول في 2018 كما طرد مدرب سيتي وقتها للاحتجاج.. وفي سؤال عن رأيه في قرار تعيين لاهوز لإدارة النهائي في بورتو قال غوارديولا في مؤتمر صحفي إنه لا يكترث لهذا الأمر، وأضاف «هذا الأمر لم يشغل تفكيري لثانية واحدة. أثق تماماً في فريقي. أثق تماماً في اللاعبين».

وكان تقييم غوارديولا لمواطنه لاهوز بعد الخروج من البطولة في ملعب الاتحاد قبل ثلاث سنوات قاسياً، وقال وقتها «يرغب دائماً أن يكون مختلفاً لكي يشعر بأنه مميز. عندما يتفق الناس على رأي في واقعة ما يتخذ هو قراراً معاكساً. طردي كان قراراً قاسياً لأني لم أنطق أي كلمة خاطئة». وأغضب الحكم ذاته غوارديولا في 2017 أمام موناكو بعد أن نال سيرجيو أغويرو إنذاراً.