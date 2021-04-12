المالية العراقية وجنرال إلكتريك تستكملان خطة تعزيز قطاع الطاقة الكهربائية

لبدء سريان اتفاقية التمويل

الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلنت وزارة المالية وشركة “جنرال إلكتريك” امس الاحد، استكمال الجانب المالي من مشروع زيادة الطاقة الكهربائية، والتي تعد الخطوة الأخيرة لبدء سريان اتفاقية التمويل.

وأوضحت جنرال اليكتريك في بيان لها انها ستقوم بتوفير قطع الغيار وأعمال الإصلاح والخدمات لمحطات كهرباء القدس والخيرات وجنوب بغداد والحلة والمسيب والحيدرية وكربلاء بهدف المساعدة في صيانة وإدامة 2.7 جيجاواط من الكهرباء.

وسيتم تشغيل عشرين من التوربينات الغازية غير العاملة حالياً في هذه المواقع وإعادتها إلى الخدمة.

وكانت “جنرال إلكتريك” قد ساهمت بدور محوري في الجمع بين وزارات المالية والكهرباء والتخطيط مع العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك الاتحاد لائتمان الصادرات في دولة الامارات العربية المتحدة والبنوك التجارية وغيرها في سبيل تأمين التمويل اللازم للمشروع.

وقال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية لدى دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: “يمكن للاقتصادات المفتوحة والشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تلعب دوراً محورياً في دعم مساعي البلدان لتطوير البنية التحتية الحيوية.

وقال مظفر الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى دولة الإمارات : “جاءت الزيارة التي قام مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق إلى دولة الإمارات مؤخراً تأكيداً على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتزامناً مع التركيز المتزايد الذي توليه دولة الإمارات للاستثمار في العراق دعماً للتقدم الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

و قال خالد مراد، مدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية العراقية :”هناك الكثير من الفرص لتعزيز قطاع الطاقة العراقي عبر المزيد من الاستثمارات، ونتطلع قدماً لمواصلة التركيز على تطوير أنشطة التعاون القيمة المشابهة مستقبلاً”.

هذا أعلنت شركة جنرال إلكتريك “GE” الأمريكية العاملة في مجال الطاقة في العام الماضي ، توقيعها اتفاقيتين مع العراق بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار، لإجراء صيانة في محطات الطاقة الكهربائية، وتحسين شبكة نقل الطاقة وربطها مع الأردن.

وجرى إبرام الاتفاقيتين خلال زيارة رسمية قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان، إن “الاتفاق الأول مع العراق بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ عمليات التحديث والصيانة والخدمة الحيوية لعدد من محطات الطاقة الكهربائية، من شأنها تعزيز مستويات الكفاءة والحفاظ على أكثر من 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية”.

واضافت أن “الاتفاقية الثانية بقيمة 727 مليون دولار، لتعزيز شبكة نقل الطاقة الكهربائية في العراق وتحسين استقرارها وربطها مع شبكة الطاقة في الأردن”. وأشارت إلى أنها “تتعاون مع عدد من وكالات ائتمان الصادرات، لتأمين أكثر من مليار دولار لتمويل المشاريع في البلاد”.

من جانبه، قال وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي الإمارة، وفق البيان، إن “تركيزنا الرئيس يتمحور حول ضمان استمرارية تزويد الطاقة الكهربائية دون انقطاع، لا سيما في أشهر الصيف التي تشهد ذروة الطلب”.

وذكر الوزير العراقي أن “الاتفاقيات الجديدة الموقعة مع جنرال إلكتريك، تعتبر خياراً مثالياً لتلبية متطلباتنا، وتستند إلى الشراكة الوثيقة التي تجمعنا معها لتوليد المزيد من الطاقة الكهربائية في البلاد”.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية؛ ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويستورد العراق 1200 ميغاوات من إيران، كما أنه يخطط لاستيراد الكهرباء من تركيا ودول الخليج العربي، لسد النقص.

ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية، وفقا لوزارة الكهرباء 13500 ميغاوات، ويخطط لإضافة 3500 ميغاوات خلال العام الحالي، عبر إدخال وحدات توليد جديدة إلى الخدمة، إلا أن التقديرات تشير لحاجة البلد إلى أكثر من 20 ألف ميغاواط للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.