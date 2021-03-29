سكارليت جوهانسون: صنعت مسيرتي المهنية من “اثارة الجدل”

الصباح الجديد-وكالات:

قالت الممثلة الأميركية، سكارليت جوهانسون، إنه لا ينبغي أن تتعارض معتقداتها الشخصية مع مسيرتها المهنية في التمثيل، مؤكدة أنها لم تسع أبدا كي تصبح سياسية.

وتابعت جوهانسون (36 عاما) في مقابلة مع مجلة “ذا جنتل وومان” البريطانية: “لا أعتقد أنه على الممثلين التزامات بأن يكون لهم دور عام في المجتمع”، ووصفت أن وضع الناس توقعات معينة على الممثلين الذين لا يرغبون أن يصبحوا سياسيين بالـ”ظالم”.

وشددت سكارليت جوهانسون أن وظيفتها كممثلة “عكس” تجارب الحياة و”أن تكون مرآة” للجمهور كي”يتمتع بتجربة تعاطفية من خلال الفن”.

كما اعترفت جوهانسون لمجلة “جنتل وومان” أنها صنعت مسيرتها المهنية في هوليوود من “إثارة الجدل”، وبرغم ذلك قالت إنها ستظل تدلي بآرائها بشأن العديد من القضايا والأمور بسبب طبيعة شخصيتها.

يشار إلى أن سكارليت جوهانسون واجهت ردود فعل عنيفة عدة مرات خلال السنوات الأخيرة بسبب أدوار قدمتها على الشاشة، ومنها فيلم “Ghost in the Shell” في عام 2017، الذي اتهمت فيه بـ “تبييض” الشخصية الرئيسة التي تجسدها في أحداثه، لأن الشخصية الحقيقية آسيوية.

كما أثار قرارها في عام 2018 بقبول تجسيد دور رجل متحول في فيلم “Rub & Tug” رد فعل قوي من أشخاص قالوا إنه من غير المقبوللاأن تقوم امرأة بهذا الدور، لتقرر بعدها الاعتذار عن عدم تقديم الدور، وقالت في بيان إنها “أساءت التعامل” مع الوضع.

لكن عادت في 2019 لتصرح بأنه “يجب أن يُسمح لها بلعب أي شخص أو أي شجرة أو أي حيوان”، الأمر الذي أحيا الجدل الدائر بشأن دورها في فيلم “Rub & Tug”.

من ناحية أخرى، أجلت شركة “والت ديزني” طرح أحدث أفلام سكارليت جوهانسون “Black Widow” حتى شهر يوليو/ تموز المقبل، وقالت إنها ستعرضه في وقت واحد في دور العرض السينمائية وكذلك على منصة ديزني بلس” الرقمية، بحسب وكالة “رويترز”.