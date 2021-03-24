تقنيات التحكيم

د. ريسان خريبط

هناك عدة تقنيات لعبت دوراً مهماً في تقدم التحكيم في كرة القدم وإعطاء نتائج موضوعية لا تقبل اللبس عما كان عليه التحكيم في كرة القدم سابقاً ومن التقنيات التي ساعدت الحكام في إعطاء بعض القرارات التي لا تقبل الأشكال الذي كان يحدث سابقاً ، ونستعرض في مقال اليوم ( الجزء الأول) منها وهي:

أولا : خط المرمى .. وهذه التقنية هى ألمانية الصنع تستخدم في تحديد إذا كانت الكرة قد عبرت خط المرمى أم لا، حيث أن هذه التقنية قضت على الكثير من المشاكل التي واجهت الحكام في السابق وهذه التقنية تسمي ( عين الصقر ).

وتعتمد هذه التقنية على 14 كاميرا عالية السرعة يتم تثبيتها 7 كاميرات خاصة بكل مرمى، تقوم بتعقب مجرى طيران الكرة وكشف ما إذا كانت قد عبرت خط المرمى أم لا، وهذه الكاميرات ترسل إشارات خلال ثانية واحدة الى ساعة الحكم مشيرة الى عبور الكرة لخط المرمى.

وشركة كايروز للتكنولوجيا بمساعدة أديداس أنتجت نظاماً لا يعتمد على الكاميرات، بل على مجال مغناطيسي يقوم بتعقب الكرة حيث يتم زرع إستشعار داخل الكرة قادر على كشف الحقل المغناطيسي.

وهناك تقنية أخرى بوضع أشرطة رقيقة تحت أرضية الملعب وبالضبط في منطقة الجزاء، وكمبيوتر يتابع موقع الكرة عن طريق أجهزة الأستشعار، ويحدد متى تعبر الكرة بكاملها خط المرمى.

ثانيا: تقنية كرة القدم الذكية .. سميت بالكرة الذكية لأنها تحوي على شرائح تطلق إشارات للحكم لمساعدته في الحكم على الحالات التي تدخل ضمن سياق لمسة اليد وأيضاَ حالات الجدل التي تحدث أمام المرمى حول نقطة : هل تخطت الكرة خط المرمى أم لا . وهذه التقنية طورتها الشركة الألمانية، وتحتوي على مجسات تقيس قوة ضرب الكرة وطرق التحكم بها.

وتعد كرة القدم والتي تسمى TELSTER18 واحدة من أشهر الكرات في تاريخ كرة القدم , ومن خلال بنية الصفائح الجديدة، وإدخال شفرة تقنية التواصل قريب المدى، وهذه الكرة صنعتها الشركة العالمية Adidas ويعتبر إستخدامها لشريحة أتصالات مدمجة الميزة الأكثر إثارة فيها، توفر هذه الشريحة تقنية التواصل قريب المدى من خلال جهازين إحداهما للأرسال والأخر للأستقبال لتمكن إستخدامها من التفاعل مع الكرة بأستخدام هاتف ذكي بنظام Android أو Ios فعند بدء التفاعل تقوم كل كرة بتوليد تعريف خاص بها يوفر بيانات ومعلومات حصرية للمستخدم.

* أكاديمي عراقي