في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. التعرف على حياتهم لتعامل افضل

الصباح الجديد-متابعة:

متلازمة داون واحدة من الأمراض التي لا يجيد كثيرون في الوطن العربي فهمها ولا التعايش معها، برغم أنها أقل أنواع الأمراض الذهنية خطورة، بل وأصحابها هم من أكثر أهل الهمم إيجابية وبهجة وتحقيقاً للإنجازات في المجتمع مقارنة بالامراض الذهنية الاخرى. في اليوم العالمي للتوعية بمتلازمة داون، والذي اختير له تاريخ 21 مارس من كل عام ليتزامن مع عيد الام وعيد الربيع علينا ان نقرأ عن الحالة لنفهم كيفية التعامل مع المصابين بها.

ما هي متلازمة داون؟

تشوه خلقي يحدث في الأشهر الأولى من الحمل، ينتج عنه ولادة طفل بكروموسوم زائد في الجينات، تنتج عنه بعض المواصفات الشكلية، والأمراض والإعاقات، ونادراً ما يكون المرض وراثياً…

كيف نتعامل مع مرضى داون؟

– في البداية نحدد إمكاناتهم التعليمية والذهنية، ونحدد شخصياتهم إن كانت خجولة أو جريئة.

– نكتشف مواهب الطفل وقدراته الإبداعية؛ لمساعدته على اختيار نشاط يسعده؛ كرياضة معينة أو موسيقى أو رسم، وخلافه.

– حماية الطفل من التنمر من زملائه في المدرسة، وتوعية زملائه في الفصل لحساسية مشاعر مصابي داون أكثر من غيرهم.

– وضع روتين ثابت وواضح للطفل، لمساعدته على التذكر.

– استعمال أقل عدد من الصور والاستعارات والجماليات والمبالغات في اللغة المستعملة مع طفل داون، لأنه يواجه صعوبات في فهمها.

– تعليم أطفال متلازمة داون كل السلوكيات الاجتماعية بشكل مبسط، لأنهم عادة ما يواجهون صعوبة في فهم الذوق والعيب والحدود الجسدية للآخر.

بعض الخدع لتواصل أفضل مع مصابي داون:

استغلال حبهم للتقليد: يميل الأطفال من أصحاب المتلازمة لتقليد أفعال من يحبونهم وتصرفاتهم، لذلك عليك أن تستغل هذه الطريقة في تعليمهم السلوكيات الصائبة، بدلاً من توبيخهم على السلوكيات الخاطئة، وهي طريقة فعّالة في دعوتهم للأكل وتنظيف الأسنان مثلاً..

أسباب متلازمة داون

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية: لا توجد أية عوامل بيئية معروفة أو سلوكية ثبت أن لها صلة بالإصابة بالمرض.

يعد 4% فقط من الحالات تنتج عن وراثة المتلازمة من أحد الوالدين.

احيانا يكون أحد الوالدين عادة حاملاً للتبدل الصبغي المسؤول عن الجين الزائد المرتبط بمتلازمة داون.

وعلينا ان نعرف ايضا ان ولادة طفل من متلازمة داون يجعل الأبوين أكثر عرضة لإنجاب طفل آخر مصاب.

علامات تميز مرضى متلازمة داون، وفقاً لـ”مايو كلينك”:

الوجه المسطح. والجفن المرفوع لأعلى. وكفوف صغيرة. وأقدام صغيرة.

ورقبة قصيرة. وكفوف بتجعيد واحد. ولسان بارز. ونقاط بيضاء على القزحية. ومرونة مفرطة. وقصر الطول.

أطفال داون والإعاقة الذهنية

الإعاقة الذهنية ليست شرطاً في كل حالة مرضى متلازمة داون، ولكن أغلبهم يعاني من درجات متفاوتة من ضعف الإدراك والتأخر الذهني عن العمر العقلي، من البسيط إلى الشديد. ويعاني المصابين كذلك من تأخر اللغة، ومشكلات في الذاكرتين قصيرة وطويلة المدى.

إلا أن هذه الإعاقات تتفاوت من حالة لأخرى، وقد لا تعيق الطفل عن حياة أكاديمية، وقد تكون سر تفوقه في بعض الأنشطة. لدينا حالات من أصحاب متلازمة داون يعملون كمعيدين في الجامعات العربية، ومنهم أبطال في رياضات متعددة.

أخطار مرضية

يكون مريض داون أكثر عرضة للأخطار المرضية الآتية: تشوهات القلب. وتشوهات الجهاز الهضمي. واضطرابات المناعة. وانقطاع النفس في أثناء النوم. والسمنة. ومشكلات الحبل الشوكي. وابيضاض الدم. والخرف.