فعاليات تخصصية نفذتها كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية

تابعتها (الصباح الجديد)

البصرة – سعدي السند :

شهدت كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية اقامة عدد من الأنشطة والفعاليات التخصصية .

(الصباح الجديد) تابعت مجموعة من تلك الفعاليات بالتنسيق مع الزملاء في اعلام الجامعة .

افتتاح قاعة المؤتمرات في كلية الآداب

فقد افتتح رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي بحضورعميد كلية الآداب الدكتور ماجد عبد الحميد الكعبي قاعة المؤتمرات في كلية الآداب.

وتعد هذه القاعة من القاعات المهمة التي كانت تفتقر اليها كلية الآداب لما لها من اهمية كبيرة في استيعاب النشاطات الثقافية المتنوعة التي تعقدها الكلية.

ومن الجدير بالذكر ان عمادة الكلية اخذت على عاتقها الحملة الاصلاحية للبنى التحتية حيث قامت مؤخرا بافتتاح مخزن كلية الآداب كما تم الانتهاء من انجاز شبكة مجاري الأمطار في كلية الآداب

حياتية ثلاثة أنواع من أسماك البلطي في نهر كرمة علي

وناقشت دراسة في كلية الزراعة بجامعة البصرة حياتية ثلاثة أنواع من أسماك البلطي في نهر كرمة علي بمحافظة البصرة.

وتضمنت الدراسة التي انجزتها الباحثة سارة معن علوان دراسة تردد أطوال الانواع وعلاقة الطول الكلي بالوزن ومعامل الحالة النسبي وعمر ونمو وتكاثر وطبيعة تغذية الانواع الثلاثة فضلا عن قياس درجة حرارة ماء نهر كرمة علي والملوحة ونفاذية الضوء.

وتهدف الدراسة الى توفير معلومات عن الخصائص الحياتية لثلاثة أنواع من الأسماك الغازية للمياه العراقية وهي البلطي النيلي O. niloticus والبلطي الازرق O. aureus والبلطي أحمر البطن C. zillii في نهر كرمة علي بمدينة البصرة من نواحي التواجد والنمو والتغذية والتكاثر.

وتوصلت الدراسة الى ان ظروف نهر كرمة علي ملائمة لمعيشة ونمو وتكاثر اسماك البلطي الثلاثة، إذ اظهرت النتائج ان الحالة الصحية لجميع الأنواع كانت جيدة وان أحجام الافراد ومعدلات النمو أفضل أو مشابهة لنموها في العديد من المسطحات المائية.

مكونات الحاصل الاخضر لنباتات الباقلاء

وناقشت دراسة في كليه الزراعة تأثير بعض مضادات الاكسدة وطريقة الإضافة في النمو ومكونات الحاصل الاخضر لنباتات الباقلاء المزروعة في جنوبي العراق.

وتهدف دراسة الطالب علي عبد الحسين والي الجبوري إلى تقييم تأثير مضادي الأكسدة أ- توكوفيرول وحامض أسيتيل الساليسيليك في نبات الباقلاء.

وبيّنت نتائج الدراسة ان المعاملة بكل من مضادي الأكسدة أ- توكوفيرول وحامض أسيتيل الساليسيليك أدى الى تحسين مؤشرات النمو الخضري والزهري والمكونات الكيميائية لأوراق النبات و زيادة حاصل القرنات وحاصل البذور الطرية وتحسين صفاته النوعية.

التحري عن وجود بقايا المبيدات في أنواع من الفواكه والخضروات

وناقشت كلية العلوم دراسة المبيدات المتبقية في بعض الخضروات والفواكة المتداولة في الأسواق المحلية.

وهدفت الدراسة التي قدمتها الباحثة نسرين احمد عبيد الى التحري عن وجود بقايا المبيدات في أنواع محددة من الفواكه والخضروات وتقييم سلامتها للاستهلاك البشري .

وتضمنت الدراسة رصد ما يقارب 98 متبقية مبيد تنتمي لـ 24 نوعاً من المبيدات ذات فئات مختلفة في (57% ) من العينات .

واوصت الدراسة بإنشاء مركز للفحص المختبري الدوري على عينات عشوائية من جميع السلع الغذائية لتقييم سلامتها وحجب دخول أي سلعة غذائية مستوردة ما لم ترافقها شهادة فحص تؤكد سلامتها وخلوها من بقايا المبيدات صادرة من دول المنشأ لتقليل تعرض المواطن العراقي لمبيدات الآفات.

التغيّر المناخي

وناقشت دراسة ايضا في كلية التربية للعلوم الإنسانية (أثر التغيّر المناخي في تغيّر خصائص المنخفضات المندمجة وأثرها في مناخ العراق

وتضمنت دراسة الباحثة بدور فاضل ركاب الكَاطع مفهوم المنخفضات الجوية المندمجة ، وأسباب تكونها وأنواعها ، وتهدف ايضا الى تحليل أثر التغيّر المناخي في تغيّر تكرار وأيام بقاء المنخفضات المندمجة العميقة والضحلة وعددها فوق مناطق العراق.

واستنتجت الدراسة وجود تسعة منخفضات جوية مندمجة ثنائية وثلاثية تؤثر بشكل متباين من حيث عمقها وضحالتها على مناخ العراق.

التشخيص السريري والمختبري لفيروس الإسهال

وناقشت دراسة في كلية الطب البيطري (الفحوصات التشخيصية السريرية لفيروس الإسهال البقري الحموي بعجول الجاموس في محافظة البصرة).

وتضمنت الدراسة للباحث حسين عبد الكريم عبد الواحد التشخيص السريري والمختبري لفيروس الإسهال البقري في عجول الجاموس وتقييم المؤشرات البيولوجية المحتملة للمصل والتغيرات التي يحدثها المرض على نسيج الأمعاء والدم وتقييم حالة عوامل وزمن تخثر الدم وبروتينات الطور الحاد.

وهدفت الى دراسة أهم المظاهر السريرية التي ظهرت على الحيوانات المصابة بالاسهال البقري وتقييم التغيرات الدموية وعوامل التخثر وبروتينات الطور الحاد لسلالات عجول الجاموس المصابة اضافة الى دراسة التغيرات النسيجية المرضية لسلالات عجول الجاموس الميتة أو المذبوحة المصابة وتأكيد التشخيص باستخدام تقنية (PCR).

النمو في التكاثر الدقيق لنخيل التمر

وناقشت دراسة في كلية الزراعة بجامعة البصرة فعالية بعض منظمات النمو في التكاثر الدقيق لنخيل التمر في نظام المفاعلات الحيوية وإثبات نجاحهما في المطابقة الجينية والتقنية المعدلة وراثيا عن طريق نقل الجين المقاوم للملح إلى الكالس.

وتضمنت الدراسة التي قدمها الطالب احمد زاير رسن الاسدي دراسة تاثير اضافة بعض منظمات النمو للوسط الغذائي على بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية والفسيولوجية لنخيل التمر المكثر بواسطة الزراعة النسيجية.

وتوصلت الاطروحة الى تفوق الزروعات النامية في الوسط السائل باستعمال نظام الغمر المؤقت في الصفات الفيزيائية والكيميائية والفسيولوجية ومحتوى الهرمونات النباتية.