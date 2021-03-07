الصناعات يواصل تقدمه بفوز ثمين على الجوية المتصدر

الانضباط توضح أسباب رفع العقوبة عن علاء مهاوي

بغداد ـ الصباح الجديد:

واصل فريق الصناعات الكهربائية تقدمه في سلم الترتيب بعد امضاء العديد من الادوار وهو في مؤخرة الدوري الممتاز، ويواصل الفريق الفتي تقدمه بفضل جهود ملاكه التدريبي الجديد المؤلف من الدولي السابق عباس عبيد ومساعداه الدوليان السابقان حيدر عبيد وعلي حسين رحيمة ومدرب حراس المرمى خالد عطية، وارتقى الفريق إلى الترتيب السادس عشر بعد فوزه المثير على متصدر الدوري فريق القوة الجوية اول امس بهدفين لهدف في المباراة التي ضيفها ملعب نادي الصناعة الرياضية لحساب الجولة 22 لدوري الكرة الممتاز.

وأغلق الصناعات كل المنافذ على القوة الجوية في الشوط الأول، وسيّر المباراة بأسلوبه، معتمدا على الهجمات المرتدة، بينما حافظ على تنظيمه الدفاعي المحكم، فانتهى الشوط سلبيا.

وفي الشوط الثاني فاجأ الصناعات الكهربائية ضيفه بالهدف الأول الذي جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 55، عن طريق مصطفى محمود.وواصل محمود تألقه اللافت وأحرز الهدف الثاني بطريقة جميلة بعد أن تلقى تمريرة عرضية سددها مباشرة في الشباك، محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 57.وضغط القوة الجوية لتقليص النتيجة، ونجح قائد الفريق حمادي أحمد في تسجيل هدف الفريق الوحيد برأسية في الدقيقة 88. توقف رصيد القوة الجوية عند النقطة 47، وزاد رصيد الصناعات إلى 22 نقطة في المركز 16.

وخيم التعادل السلبي على ديربي الزوراء والقوة الجوية، على ملعب الشعب الدولي، ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثاني، في حين رفع الطلبة رصيده إلى النقطة 21 في المركز السابع عشر.

واستعاد فريق نفط الوسط ذاكرة الانتصارات بفوزه في ديربي النفط على مضيفه نفط ميسان، بهدف من دون رد، على ملعب ميسان الأولمبي، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري العراقي الممتاز.وسجل إياد سدير هدف المباراة الوحيد برأسية في الدقيقة (73) من المباراة، ليخطف نفط الوسط نقاط الديربي.ورفع نفط الوسط رصيده إلى النقطة 35 في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد نفط ميسان عند 29 نقطة في المركز الثامن.

من جانب اخر، أكدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية أن قرار رفع العقوبة عن لاعب فريق الشرطة (علاء مهاوي) هو قرار منفصل عن القرار الأول الذي نص على حرمانه لثلاث مباريات مع دفع غرامة مقدارها مليونان دينار .

وبينت اللجنة: ان المادة ( 133 ) نصت على ان من حق الانضباط مراجعة القرارات، كما يحق للجنة أيضا إيقاف تنفيذ العقوبات حسب المادة ( 34 )، لاسيما العقوبة التي تقل عن خمس مباريات، على أن يوضع اللاعب تحت المراقبة من قبل اللجان القضائية، وفي حال تكرار المخالفة تُستأنف العقوبة مع فرض عقوبات أخرى حسب المخالفة .

وأوضحت اللجنة: ان العقوبات الخاصة في لائحة الانضباط هي قرارات خاصة ولا علاقة لها بقانون أصول المحاكمات الجزائية، ولكون هذه العقوبات تقويمية للاعبين والأندية المخالفة، وليست تنكيلية او انتقامية، ناهيك عن التزام اللاعب بقرار اللجنة الأول واحترامه للقرار ، فضلا عن تسديده مبلغ الغرامة، وتقديمه للالتماس، فمن حق لجنة الانضباط مراجعة قرارها وإصدار قرار بإيقاف تنفيذ العقوبة .

وأشارت اللجنة إلى: ان هذا القرار ليس الأول من نوعه هذا الموسم ، ففي تاريخ 19/1/2021 تم إيقاف تنفيذ عقوبة أحد مدربي دوري الدرجة الأولى.