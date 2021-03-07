الريال وأتليتكو.. صراع يتجدد في واندا ميتروبوليتانو

رابطة الليجا تخلد ديربي مدريد بجدارية عملاقة

مدريد ـ وكالات:

يفتقد ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان، ملك مباريات ديربي العاصمة، أمام أتلتيكو، اليوم الأحد ، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.ولم يشارك سيرجيو راموس، قائد الريال، في تدريبات فريقه ، حيث يتعافى من إصابته، في حين يستعد كريم بنزيما للحاق بالمباراة.وتحول راموس، إلى أيقونة للقاءات الملكي في مباريات الديربي، منذ منح فريقه لقب التشامبيونزليج في الدقيقة (93) في نهائي لشبونة.

وكان على موعد آخر في ميلانو مع المجد، حين سجل ركلة جزاء حاسمة منحت فريقه لقب كأس السوبر الإسباني.وسيتوقف رصيد راموس عند 43 مباراة ديربي، بعدما تجاوز باكو خينتو ومانولوس سانشيز ليكون ملكا لهذه المواجهات.

في المقابل، يأمل بنزيما، الذي يعد رابع أكثر اللاعبين مشاركة في تلك المواجهات (35)، في اللحاق بالمباراة.وحال مشاركته، سيتجاوز بنزيما لاعبين تاريخيين في لقاء الفريقين: كارلوس سانتيانا وخوسيه ميجل جونزاليث “ميتشل“.

وهناك لاعبون آخرون لهم تراث كبير في مواجهات الديربي، فسيخوض الكرواتي لوكا مودريتش المواجهة رقم 29، ويتفوق على خوسيه أنطونيو كاماتشو والمكسيكي هوجو سانشيز.أما البرازيلي مارسيلو فهو على أبواب الديربي 27، وكذلك إيسكو ألاركون والفرنسي رافائيل فاران على أعتاب المواجهة 25 في مسيرتيهما ضد الروخيبلانكوس.وفي أتلتيكو، سيكون لاعب الوسط كوكي ريسوريكسيون على أعتاب المباراة 30 في الديربي، وساؤول نيجيز (22) والحارس يان أوبلاك (21).

من جانبها، رُسمت جدارية بطول 15 مترا عند تقاطع شارعي العاصمة الإسبانية مدريد، تخليدا لمواجهة الديربي، ولتذكير جماهير فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بأن “ما يوحدهم أهم وأكبر مما يواجههم“.

وتعد هذه الجدارية مبادرة من رابطة (لا ليجا) وسلسلة مطاعم (Telepizza) –أحد الرعاة لمسابقة الدوري- لإظهار الوحدة بين الفريقين “الخصمين التاريخيين”، وذلك قبيل مباراة الديربي التي ستجمعهما مساء اليوم.. وتُظهر تلك الجدارية، التي نفذها الفنان والرسام لاويرتا، صورة لاثنين من اللاعبين يرتديان قميصي كلا الفريقين ويحتفلان بما يوحد “الميرينجي والروخيبلانكوس” مثل “حب كرة القدم“.وأوضحت رابطة (لا ليجا) في بيان لها، أن هذا العمل الفني الكبير سيكون معروفا على (خرائط جوجل) باسم “نقطة اهتمام”، وذلك لتسهيل وصول الزائرين إليه.

إلى ذلك، وبعد الانتقادات التي تلقاها خلال المشاركة في أول ديربي له أمام ريال مدريد، والذي كان بمثابة انطلاقته مع أتلتيكو مدريد، سيعود لويس سواريز لمواجهة الفريق الملكي من جديد، اليوم، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بعد تسجيله 11 هدفًا خلال 13 جولة منذ ذلك الحين.

ويمر سواريز حاليًا بأسوأ فتراته منذ انضمامه للفريق بعد فشله في التسجيل لـ 4 جولات متتالية أمام غرناطة وفياريال ومواجهتي ليفانتي، وباحتساب مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، سيكون الإجمالي 5 مباريات من دون تسجيل.

وخلال تلك المباريات الخمس، سدد سواريز 14 تسديدة لكن بدون النجاح الذي حققه من قبل هذا الموسم، وبدون القوة المعهودة طوال مسيرته، وأيضًا بدون الحسم والثبات الذين تميز بهما بعد إحراز 11 هدفًا خلال 9 مباريات، وذلك قبل السلسلة السلبية الحالية.وسجل اللاعب هذا الموسم 16 هدفًا خلال 21 مباراة خاضها، لكنه لم ينجح في هز شباك الخصم في 10 منها، بما فيها الأربع لقاءات الأخيرة.وقال سواريز في تصريحات للقنوات الرسمية لليجا “طبيعتي دائمًا هي أن أكون تنافسيًا، دائمًا ما أحاول التفوق على نفسي وتخطي أية عقبات في طريقي. دائمًا ما كنت هكذا وأنا شخص صعب المراس“.

ونوه “أنا في فريق يعتقد الكثير من الناس، أن تسجيل الكثير من الأهداف معه أمر صعب، ولكن في ظل جودة اللاعبين حولك يكون هذا الأمر سهلًا“.وسيخوض سواريز، خط هجوم الأتلتي أمام الملكي وسط كثير من الشكوك والتكهنات حول من سيرافقه في هذا الخط، وستكون المفاضلة بين ماركوس يورنتي وجواو فيليكس وآنخيل كوريا، الذي من الممكن أن يشارك في مركز الجناح الأيمن، ولكن مما لا شك فيه أن سواريز هو الذي سيبدأ اللقاء كأساسي. يذكر أن سواريز واجه ريال مدريد في 17 مناسبة من قبل، 16 منها وهو في صفوف برشلونة، وأحرز في شباكه 11 هدفًا.