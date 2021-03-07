هوليداي يقود باكس للفوز على غريزليز في دوري المحترفين للسلة

نيويورك ـ وكالات:

سجّل نجم ميلووكي باكس جرو هوليداي سلة “قاتلة” قبل ثانيتين من صافرة النهاية منحت الفوز لفريقه أمام ممفيس غريزليز بفارق نقطة 112-111، أول امس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

تقدّم غريزليز 111-110 قبل 7,5 ثوانٍ من النهاية بفضل سلة من لاعبه جا مورانت، غير أن الصراع الشرس على أرض الملعب والذي شهد تبدل هوية الفريق المتقدم خمس مرات في خلال الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، انتهى بتسجيل هوليداي وفشل لاعب غريزليز الناشئ ديزموند باين بالرد عليه عبر رميته الثلاثية مع إطلاق صافرة النهاية. ويدين باكس بفوزه لأفضل لاعب في الموسمين الماضيين اليوناني يانيس أنتيتوكومبو الذي سجل 26 نقطة وأضاف 11 متابعة و8 تمريرات حاسمة.وتواجد أنتيتوكومبو على أرضية الملعب على الرغم من أنه يستعد لخوض مباراة “كل النجوم” اليوم الأحد في أتلانتا.

وأضاف كريس ميدلتون 22 نقطة و10 متابعات، وهوليداي صاحب سلة الفوز وبات كونوتون 15 نقطة لكل منهما.وبرز في صفوف الخاسر مورانت مع 35 نقطة، سجل 28 منها في الشوط الثاني. في واشنطن، وعلى غرار ما حصل على ملعب “فيديكس فوروم” في ممفيس، حسم ويزاردز فوزه على لوس أنجليس كليبرز بشق الأنفس 119-117 .

وتألق في صفوف الفائز الثنائي برادلي بيل وراسل وستبروك، فسجل الاول 33 نقطة وحقق الثاني “دابل – دابل” مع 27 نقطة و9 متابعات و11 تمريرة و4 سرقات.

وفاز بورتلاند ترايل بلايزرز على ضيفه ساكرامنتو كينغز 123 – 119 بفضل نجمه داميان ليلارد صاحب 44 نقطة، منها 15 في الربع الأخير.وأضاف التركي إنيس كانتر 22 نقطة و21 متابعة للفريق الفائز، فيما ساهم لاعب الاحتياط المخضرم كارميلو أنتوني بـ 16 نقطة.

وعاد نجم ميامي هيت جيمي باتلر إلى الملاعب بعدما غاب لمباراتين بسبب اصابته بالتهاب في الركبة اليمني، وقاد فريقه للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 103-93.ورد باتلر على عدم اختياره لخوض مباراة “كل النجوم” بتسجيله 29 نقطة إلى جانب 9 تمريرات حاسمة و3 سرقات.ولم يتأثر هيت كثيراً بغياب نجمه بام أديبايو فتقدم بفارق مريح في الربع الاول.

غير أن نجاعته التهديفية تراجعت في الربع الثالث، في حين نجح بيليكانز في تقليص تقدم منافسه إلى نقطتين قبل 6,26 من النهاية، ولكن كان ذلك قبل أن يقود باتلر حملة العودة مع 16 نقطة لفريقه مقابل 8 للمنافس.وفاز نيويورك نيكس على ديترويت بيستونز 114 – 104.

في مباريات أخرى، فاز فينيكس صنز على غولدن ستايت ووريرز 120 – 98، وبوسطن سلتيكس على تورونتو رابتورز 132 – 125، فيما خسر سان أنتونيو سبيرز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 102 – 107، وإنديانا بايسرز أمام دنفر ناغتس 103 – 113.