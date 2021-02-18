العراق يطلب تضييف مباريات مجموعته في التصفيات المزدوجة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تقدمت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، بطلب رسمي إلى الاتحاد الآسيوي، لتضييف مباريات مجموعة المنتخب بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم ونهائيات أمم آسيا.وقال رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان: «العراق تقدم بطلب لتضييف مباريات المجموعة، إلى جانب البحرين وإيران اللتين تقدمتا بالطلب ذاته».وأضاف: «ملف العراق للاستضافة اشتمل على أن تكون ملاعب البصرة بالتحديد مسرحا للمباريات، وننتظر قرار الاتحاد الآسيوي النهائي».

ويتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة في مجموعته التي تضم «ايران والبحرين وهونج كونج وكمبوديا».وتتبقى 3 مباريات لمنتخب العراق في المجموعة أمام إيران وهونج كونج وكمبوديا.

من جانب اخر، تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم رسالة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يعلنُ فيها دعمهُ الكامل للخطوات الصحيحة والسليمة التي اتخذتها الهيئة التطبيعية في إكمال خارطة الطريق، وصولاً إلى إجراء الانتخابات لاختيار مكتب تنفيذي جديد لإدارة المرحلة المقبلة لأربع سنوات.

وجاءَ في رسالة الاتحاد الدولي «إنهم تسلموا قرارات محكمة (كاس) في الـ21 من كانون الثاني الماضي، كما تلقوا كذلك رسالة غير مؤرخة من أعضاء في الهيئة العامة، بخصوص المطالبة بإجراء انتخابات سريعة خلال 90 يوماً، الفيفا يرى أن الهيئة التطبيعية أحرزت تقدماً كبيراً في إكمال النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم، وسيكون جاهزاً وفق التوقيتات والمهام المحددة على إقامة الانتخابات في موعدٍ لا يتجاوز الـ30 من شهر حزيران المقبل».

وأوضح «فيفا» في رسالته: «أن الفترة الحالية من أعمال الهيئة التطبيعية تتماشى مع متطلبات قرارات (كاس) بقدر ما قد يكون قابلاً للتطبيق». مشدداً على: «أن الاتحادين الدولي والآسيوي نسقا مع الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على مواصلة الاستراتيجية المتفق عليها وفق المواعيد المتفق عليها مسبقاً».

وحدّدت رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم التوقيتات المطلوبة في إنجاز المهام الموكلة للهيئة التطبيعية، حيث يجب أن تتم الموافقة على النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم وقانون الانتخابات في موعد أقصاه الرابع من نيسان المقبل، فيما الموافقة والانتخابات بما يتعلق بالاتحادات الفرعية في تاريخ لا يتجاوز الـ31 من أيار المقبل، وتنتهي مهمة التطبيعية في موعد أقصاه الـ30 من حزيران المقبل، بعد إجراء انتخابات مكتب تنفيذي جديد للاتحاد العراقي لكرة القدم لأربع سنوات مقبلة.

وفي سياق اخر، أكدت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، استمرارية الدوري الممتاز، بموافقة من خلية الأزمة، فيما تم تأجيل دوري الدرجة الأولى إلى إشعار آخر.وقال إياد بنيان، رئيس الهيئة التطبيعيةإن التطبيعية حصلت على استثناء من مجلس الوزراء باستمرار الدوري الممتاز دون توقف، لافتا إلى أن المباريات ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.وأضاف أن الهيئة التطبيعية ستحرص على توزيع مباريات الأدوار المقبلة خلال اليومين المذكورين مع مطالبة الأندية بضرورة الالتزام بشروط السلامة والوقاية الصحية، تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

يذكر أن خلية الأزمة أعلنت بوقت سابق توقف الأنشطة الرياضية وأعلنت عدد من الاتحاد الرياضية إيقاف نشاطاتها.