مي عز الدين على خطى ياسمين عبد العزيز

الصباح الجديد – وكالات:

ذكرت الفنانة المصرية مي عز الدين أنها قررت تقديم عمل مختلف في رمضان المقبل، ولن تخوض عملًا كوميديًا.

مشيرة إلى أنها ستخرج من إطار الكوميديا، كما فعلت صديقتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، لافتًة إلى أنها تقضي حاليًا إجازة تعود بعدها للعمل على مسلسلها الجديد.

وتعليقًا على الانتقادات والسخرية من دورها في مسلسل البرنسيسة بيسة، قالت إنها بذلت مجهودًا غير اعتيادي لتجسيد شخصيتي “بيسة وسكسكة” في المسلسل، مبينة أن هناك حملة وقفت ضد مسلسلها “البرنسيسة بيسة”، لا تعرف مصدرها.

وأوضحت أن “الجمهور معه كل العذر، فربما الانتقاد جاء بسبب اعتيادهم على الأدوار الرومانسية والجادة التي قمت بتقديمها قبلا”.

وشددت مي عز الدين على أنها ليست فوق النقد، ولكن لابد أن يكون نقدًا بناء، ولن تتقبل السخرية والتقليل من مجهودها.

وذكرت بعض المصادر أن مي عزالدين تعاقدت مع الشركة نفسها التي أنتجت لها مسلسلها الأخير “البرنسيسة بيسة”، وأشارت إلى أن مي عزالدين رشحت المؤلف محمد سليمان عبد المالك، لكتابة سيناريو مسلسلها الجديد، وذلك لامتيازه بكتابات مليئة بالإثارة والغموض، وهو ما تريد أن تخوضه مي عز الدين المدة المقبلة، إلا أن الشركة لم تتفق معه حتى الآن.