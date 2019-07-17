9 طائرات تنقل مشجعي الجزائر إلى مصر

غدا.. نهائي أمم أفريقيا

الجزائر ـ وكالات:

قررت وزارة الدفاع الجزائرية، أول أمس، زيادة عدد الطائرات المخصصة لنقل المشجعين إلى القاهرة لحضور المباراة التي سيلتقي فيها محاربو الصحراء مع السنغال، يوم غدٍ الجمعة ، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها: «إضافة إلى بياننا الصحفي ليوم السبت 13 تموز 2019، المتعلق بتخصيص 6 طائرات نقل عسكرية، لنقل 600 مشجع للمنتخب الوطني لكرة القدم، بمناسبة نهائي كأس أمم إفريقيا، ستخصص 3 طائرات نقل عسكرية إضافية لنقل 270 مشجعا».

وتابعت: «بات المجموع 9 طائرات، ليصل العدد الإجمالي للمشجعين إلى 870، من أجل دعم وتشجيع الفريق الوطني وتحفيزه على الفوز بهذا اللقب القاري المهم».على جانب آخر، قررت الحكومة الجزائرية إقامة جسر جوي يشمل 28 طائرة مدنية، لزيادة أعداد الجماهير المتجهة للقاهرة، إلى 4800 مشجع.

وتسعى السلطات الجزائرية بكل الطرق الرياضية إلى توفير الدعم الكافي لكتيبة جمال بلماضي من أجل تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخ الخضر، بعد التتويج الأخير والوحيد بنسخة 1990.

من جانب آخر، قال رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري، إن هدف فريقه هو الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تضيفها مصر حاليا.. وقال محرز في تصريحات للموقع الرسمي للجنة المنظمة للبطولة «أشكر مصر على حسن التنظيم .. الأجواء رائعة والملاعب على أعلى مستوى».وشدد محرز على رغبة أعضاء الفريق بالكامل في إسعاد الشعب الجزائري وتحقيق اللقب.

وأضاف: «دعنا لا نخدع أنفسنا، لا أعرف ما ينتظرنا في المستقبل، بالتأكيد نطمح للوصول لأبعد نقطة، بعد تخطي عقبة نيجيريا والوصول للمباراة النهائية نريد الفوز باللقب».