البصرة تحتضن مهرجان رابطة السينما والتلفزيون للأفلام القصيرة

حمل اسم النجم محمود ابو العباس

سمير خليل

تقيم رابطة السينما والتلفزيون في البصرة مهرجانها السنوي الثامن عشر للأفلام القصيرة (دورة الفنان محمود ابو العباس) يومي 26 و27 من

شباط الجاري.

ويشارك في هذا المهرجان الذي تحتضنه محافظة البصرة (20) فيلما من شتى محافظاتنا العزيزة وبحضور نخبة من فناني البصرة والبلاد.

وسيقام حفل افتتاحي غنائي بصري كما سيجري خلال المهرجان تكريم المشاركين والضيوف حسب مواقعهم.

الافلام المشاركة في المهرجان وحسب قرار لجنة الفحص: (كيف يغني القصب) اخراج حسين السومري و(مسألة وقت) لعباس النجار و(عودة 25 ) لحسين البحراني و(عاشوراء في كورونا) لسيف علي المالكي و(حلم) لمنير صالح و(على ضفاف تشرين) لعبد الله علي الكرعاوي و(بلبل) لعلي العزيز و(غذاء الروح) لعباس مكي العبودي و(مكعبات) لايثار الفضلي و(حشد الفقراء) لحسين الجوهر و(مهرجان السينما في كورونا) لكامل قادر و(ام ورابي) لاحمد الشمال و(امهلني لحظة) لنبيل حميد و(كمامة) لمالك الزهيري و(سارق الكتب المقدسة) لعلي الصغير و(لاللعنف) لرحيم المالكي و(الوصية الاخيرة) لمحمد دربنديخان و(صراع الذل) لعمار العيداني، اضافة لفيلمي (ابو الهيل) و(عربة ودولاب) لعماد الزركاني.

وفي هذا الصدد قال المصور والمخرج علي لازم المالكي ومدير رابطة السينما والتلفزيون في العراق، وصاحب فكرة اقامة المهرجان ومديره في اتصال هاتفي: مقر الرابطة البصرة، وتأسست عام ٢٠٠٥ واقمنا دورات للتصوير وتطوير الشباب لكوني اعمل في هذا المجال منذ عام ١٩٩١ ولي مشاركات في مهرجان بابل والمربد ولأكثر من ١٤ سنة عملت كمصور في الدوري العراقي لكرة القدم.

وتابع: “أقمنا اول مهرجان للأفلام القصيرة فقط في البصرة وبعدها تطور ليضم افلاما من عدة محافظات واليوم وصلت المشاركات لكل المحافظات من كردستان إلى البصرة، ونستعد للدورة الثامنة عشرة (دورة الفنان محمود ابو العباس) ويحسب لرابطتنا انها اول من أقام مهرجان السينما في العراق بعد العام ٢٠٠٣ “.

ويضيف ” الرابطة مستقلة ولا تنتمي لأي جهة أو كيان سياسي كي نعمل بحرية برغم صعوبة الوضع المادي معتمدين على جهودنا ودعم بعض الأصدقاء أو الاعلانات والعلاقات”.

وبشأن اللجنة التحكيمية وجوائز المهرجان افاد المالكي: