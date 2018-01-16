  • الأربعاء , 17 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • العراق ودول أخرى على موعد مع إنترنت مجاني فضائي قريباً

العراق ودول أخرى على موعد مع إنترنت مجاني فضائي قريباً

شؤون عراقية
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وكالات ـ الصباح الجديد:
واجهت خطط فيسبوك لتوفير خدمة إنترنت مجاني في جميع أنحاء العالم نكسات عدة، ولكن شركة أخرى متخصصة في مجال الاتصالات، وعدت بجعل الإنترنت في كل مكان واقعا عمليا.
وتنوي شركة “Quika” التي تقودها شركة “تاليا” الرائدة في مجال الأقمار الاصطناعية، إطلاق خدمة أنترنت فضائي مجاني في الربع الثاني من عام 2018.
وتعد هذه الشبكة واعدة بتوصيل خدماتها إلى البلدان النامية حيث يوجد نقص في البنية التحتية (وخاصة في المناطق الريفية)، مما يجعل الوصول إلى الإنترنت التقليدي أمرا غير ممكن لمعظم الناس.
ومن المنتظر أن تنطلق الخدمة في أفغانستان والعراق ومعظم دول إفريقيا، وهناك وعود بتوسيع نطاق الخدمة لتشمل عددا أكبر من البلدان في وقت لاحق.
وستقوم الشركة بتمويل مشروعها بالاستعانة بعائدات خدماتها التي تقدمها للشركات والمؤسسات الكبيرة.
وعلى الرغم من أن الاتصال بالإنترنت سيكون مجانيا، إلا أن الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة سيضطرون لشراء بعض الأجهزة اللازمة والمعدات الخاصة لضمان أداء أفضل.
وتعتمد إستراتيجية الشركة أيضا على وجود عدد كاف من العملاء من الشركات لدعم خططها، ومن المتوقع ألا تكون الخدمة سريعة بما فيه الكفاية في حال كان هناك عدد كبير من المستخدمين.
وإذا ما سارت الأمور على ما يرام، فمن المتوقع أن تفي الشركة بوعودها ليشهد النصف الثاني من العام الجاري وصول هذه الحزمة الفضائية للمستخدمين.
وتوفر غوغل فعليا بعض الإنترنت المجاني بالاعتماد على البالونات التي تطلقها في السماء، إلا أن خدماتها هذه ما تزال محدودة.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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