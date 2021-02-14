منى زكي: حاولوا رؤية العالم بعيون الآخرين

الصباح الجديد – وكالات:

انضمت الفنانة منى زكي لدعم حملة “شوف بعيني”، للتوعية بمعاناة أصحاب الإعاقة البصرية، لتصبح النجمة الخامسة التي تدعم الحملة الخيرية في شهر التوعية بأمراض العين، بعد النجوم أحمد فهمي، علا رشدي، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم.

وشاركت زكي صورة لها يغلب عليها اللون الأسود، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت عليها قائلة: الصورة لم يدخل عليها اي تعديل لكنها الصورة التي يراها المصاب بالجلوكوما، اشهر انواع ضعف البصر، وتحدث من تكون سوائل على العين بشكل بطيء وغير ملحوظ وترفع ضغط العين وقد تؤدي الى العمى.

وتابعت: أحسن طريقة للوقاية المتابعة وقياس ضغط العين بانتظام، يستطيع الشخص ضعيف البصر بسبب الجلوكوما ان يعيش حياة طبيعية لو درب نفسه وتعلم الكيفية التي يستطيع بها استخدام ما تبقى من قدرته على النظر. تابعوا مؤسسة “بصيرة” خلال هذا الشهر لتتعرفوا على انواع ضعف البصر والخدمات التي تقدمها للتأهيل والتدريب كي نرى العالم بعيون غيرنا ونستطيع تخيل حياتهم ونفهم احتياجاتهم”.

الحملة أطلقتها مؤسسة بصيرة الخيرية المتخصصة في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة أن فبراير، شهر التوعية بمرض ضعف البصر، وحسب بيان رسمي تم تدشين حملة للتعريف بأنواع الاعاقات البصرية، وطرق مساعدة المرضى والتوعية بكيف يرى ضعاف البصر الحياة بطريقة مختلفة، مع تأكيد أن مصر وحدها تضم أكثر من 26 مليون شخص يعانوا من ضعف البصر، من بينهم 21 مليون مريض من الممكن علاجهم وعودتهم لممارسة الحياة بصورة طبيعية إذا تم تشخيص مرضه مبكرا وخضع للعلاج.