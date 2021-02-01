نيللي كريم تخوض تجربة تقديم البرامج مع فرقة ” المدفعجية “

الصباح الجديد – وكالات:

انضمت النجمة نيللي كريم لقائمة النجمات اللواتي احترفن تقديم البرامج، وانتهت بالفعل من تصوير الموسم الأول من برنامج جديد بعنوان “هيتايا” استعانت فيه بفرقة المدفعجية التي تعاونت معها في موسم رمضان الماضي بأغنية “مليونير” شارة مسلسلها الأخير” بـ 100 وش”.

يحمل البرنامج اسم” هيتايا” الذي يُعد التعريب المشتق من الكلمة الإنجليزية “Hits”، وتم الاستقرار على هذا الاسم بوصفه مصطلح دارج في الوسط الفني، ويطلق على الأعمال أو البرامج التي تلقى استحسانًا لدى الجمهور والنقاد معًا.

كما يتماشى عدد حلقات البرنامج التي تأتي عبر اربع حلقات للموسم الواحد مع طبيعة جمهور تلك المنصات، على أن لا تزيد مدة الحلقة الواحدة على خمسة دقائق في ظاهرة فريدة من نوعها في تاريخ البرامج الغنائية.

يذكر أن نيللي كريم ردت مؤخرا على ثلاث شائعات تخص مصير أعمالها المقبلة، وبخاصة الجزء الثاني من “بـ 100 وش” والجزء الثالث من فيلم “الفيل الأزرق” وفيلم “الفارس”، وحقيقة الغاء مسلسلها في موسم رمضان 2021 كما تحدثت عن الأعمال الفنية التي نالت اهتمامها مؤخرا، وكشفت عن أكثر شيء يرعبها.

وأكدت أن الحديث عن جزء ثان من مسلسل 100 وش غير صحيح، وقالت: سيكون هناك عمل سينمائي وليس مسلسل ولدى عمل درامي جديد أقوم بالتحضير إليه للعرض في رمضان المقبل وليس كما أطلق عليه البعض اسم “وضع طيران”.

وأضافت: أما الحديث عن جزء ثالث من فيلم الفيل الأزرق فكان مجرد اقتراح شفهي وفي الوقت الحاضر لا يدور اي حديث بهذا الشأن لاننا مشغولين بتصوير اعمال اخرى.

وأوضحت الفنانة نيللي كريم، مصير فيلم الفارس الذي كان يشاركها البطولة فيه كريم عبد العزيز والمخرج محمد سامي قائلة: حسب معرفتي ان هذا المشروع توقف منذ سنتين وحاليا أقوم بتصوير فيلم “العميل صفر” مع المخرج محمد سامي وبطولة أكرم حسني”.