ذكريات اول مشاركة للعراق في بطولة الخليج

نعمت عباس*

دخل منتخب العراق منافسا جديدا للمنتخبات المتربعة على العرش في بطولات الخليج وكانت اول مشاركه لمنتخبنا الوطني في البطولة الرابعة في الدوحة عام ١٩٧٦وقدم مستوى متميز اشاد به النقاد والمسؤولين على البطولة أحرز المركز الثاني وظفر باللقب منتخب الكويت واستمرت مشاركات العراق حتى احداث الكويت وبعدها عاد العراق للصف الخليجي وخلال مشاركاته أحرز اللقب ثلات مرات تحت اشراف الراحل شيخ المدربين عمو بابا وهذه البطولة المقبلة والتي يامل العراق ويتمنى ان ينظمها ويعيد امجاد البطولة الخامسة التي احتظنتها بغداد دار السلام ونال لقبها بكل استحقاق وعبرت الفرق المشاركة عن سعادتها بحسن الضيافة وجمال البطوله التي قدمت نجوم لامعين من جميع الفرق المشاركة وقتها حصل على لقب الهداف اللاعب حسين سعيد واحسن حارس بالبطولة الحارس رعد حمودي.

كلنا امل بتجاوب الفرق المشاركة ومساندتها لنا في الموافقة على تنظيم البطولة المقبلة في البطولة ويظهر فى الصورة اول الواقفين دانى مالكن مجبل فرطوس كابتن الفريق محمد طبرة الراحل علي كاظم فلاح حسن حسن فرحان حساني علوان، والجالسون هادي احمد صباح عبد الجليل الحارس رعد حمودي دوكلص عزيز احمد صبحي والكابتن الراحل عمو بابا كان يعمل بصفة مساعد مدرب في تلك البطولة.

مدرب عراقي محترف