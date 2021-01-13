حسنين علي ناجي.. ملاكم واعد

بغداد ـ الصباح الجديد:

حسنين علي ناجي ملاكم موهوب ضمن المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالملاكمة، مواليد 2010 تلمذ في الصف الخامس الابتدائي، يؤدي تدريباته بحرص باشراف مدربه رسول جبر، يقول انه يهوى الملاكمة، ويلقى الدعم والتشجيع من اسرته، انضم إلى منتدى الشهيد مصطفى العذاري، ثم استدعاه مدربه الكابتن رسول جبر إلى المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية.

يشير الملاكم الواعد، انه اشترك في مهرجان اقيم للموهوبين وحاز على الوسام الفضي، يؤكد حسنين ان التدريبات تجري بانتظام وتشهد مشاركة اللاعبين بهمة واندفاع، مبينا ان طموحه هو اللعب للمنتخبات الوطنية والوصول إلى افضل المستويات في رياضة الفن النبيل.

وذكر انه يسمع عن الابطال العالميين» محمد علي كلاي ونسيم حميد» واخذ يتابع نزالاتهم في مقاطع الفيديو عبر وسائل الاعلام، حيث اعجب بهم كثيرا وبالتالي فأن نجاحاتهم وبطولاتهم اسهمت في تمسكه بالتدريبات مع الموهوبين لمعانقة الألقاب واعتلاء منصات التتويج.