شركة الموانىء ومركز دراسات البصرة والخليج العربي يبحثان تنفيذ سد نهري على شط العرب

اعدت خطة تشغيلية للعام المقبل..

البصرة – سعدي السند :

قال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق الدكتور المهندس فرحان محسين الفرطوسي لقد عقدنا اجتماعاً موسعا لمدراء موانئ أم قصر الشمالي والجنوبي وخور الزبير وأبي فلوس والمعقل والأقسام التابعة لشركتنا ترأسه المدير العام للشركة لمناقشة الخطة التشغيلية للعام المقبل 2021 .

وأعرب المدير العام للموانئ عن قدرة موانئ العراق على تقديم خدمات جديدة لزبائنها من خلال زيادة الحجم التجاري وابراز دور الشراكة الحقيقة بين القطاع العام والخاص على ان تكون فيها مصلحة الشركة اولاً ، لافتا الى جوانب اخرى متعددة تصب في مصلحة الشركة وان هذا الاجتماع ستلحقه اجتماعات مماثلة اسبوعية لتنفيذ ما تم طرحه اليوم على أرض الواقع بافضل صورة .

مؤتمر لتنفيذ سد نهري على شط العرب

وبيّن مدير عام الموانئ أيضا بحثنا في الاسبوع الماضي مع الدكتورة صفية شاكر مدير مركز دراسات البصرة والخليج العربي في جامعة البصرة إقامة مؤتمر علمي موسع لدراسة تنفيذ سد نهري على شط العرب وقد ابدينا تعاوننا المطلق بالمشاركة في البحوث والدراسات والنقاشات الخاصة بالمشاريع البحثية ومنها مشروع سد نهري على شط العرب

وذكر الفرطوسي استناداً الى توجيهات وزير النقل والخاصة بالمشاركة وإقامة المؤتمرات والندوات والورش الأكاديمية والاطلاع على الدراسات والأفكار لتنفيذ السد النهري على شط العرب سنعمل مع مركز دراسات البصرة والخليج العربي لتنفيذ مثل هذه المهمة بأفضل الطرق الحديثة والتي تتيح ملاحة بحرية آمنة في موانئ العراق .

من جانبها قالت الدكتورة مديرة المركز ان التعاون بين موانئ العراق ومركز دراسات البصرة والخليج العربي سيكون له أثرا واضحا في العديد من المحاور ومن اهم هذه المحاور هو إقامة مؤتمر يختص بالموانئ والممرات المائية والبحرية بجوانبه الاقتصادية والجغرافية والبيئية والتي من شأنها تطوير حركة الملاحة البحرية في شط العرب .

خطة تشغيلية للموانئ

وأوضح الدكتور فرحان الفرطوسي تفقدنا قسم التخطيط والمتابعة للأطلاع على سير العمل و تنفيذ الموظفين للواجبات المناطة بهم و تقديم الدعم الكامل لملاكات القسم ، وناقشنا مع إدارة و ملاك قسم التخطيط والمتابعة بحضور مدير قسم الخطة التشغيلية محمد جاسم الخطة التشغيلية للموانئ والإسراع في انجازها ، موعزاً الى ان تكون خطة رصينة مع إعداد رؤية مستقبلية تتضمن بيانات دقيقة حول نشاط الشركة من أجل الارتقاء بمستوى الأداء بما يخدم توجه وزارة النقل وشركة الموانئ .

وبين الفرطوسي ان قسم التخطيط والمتابعة من الأقسام المهمة إذ يقع على عاتقه رسم السياسة المستقبلية للشركة عبر وضع الخطط الاستثمارية والتشغيلية في الموانئ ، مثنياً على دور إدارة و ملاك القسم في المساهمة بتحقيق رؤية ادارة الشركة خلال الفترة المنصرمة .

يذكر إن الشركة العامة لموانئ العراق تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع المهمة التي من شأنها المساهمة بتطوير الموانئ بالشكل الذي يجعلها تواكب التقدم الحاصل في الموانئ العالمية و ذلك من خلال اعداد الخطط والدراسات المختصة بقطاع الموانئ.

تأمين الترددات مع الاتصالات و الإعلام

وبيّن مدير عام الموانئ ايضا استقبلنا في الأسبوع الماضي مدير عام هيئة الاتصالات والإعلام في المنطقة الجنوبية صفاء صالح وتم التداول بشأن تنظيم آلية العمل وإستخدام الطيف الترددي في الموانئ .

وبين الفرطوسي إن شركة الموانئ عازمة على تأمين الترددات الخاصة بها والتنسيق في الموانئ لتنظيم ترددات الاتصالات وأجهزة المراقبة المستخدمة داخل حرم الموانئ ، مضيفا لقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لتدقيق الترددات المستخدمة داخل موانئ الشركة ، كما ستقوم هذه اللجنة بتأمين مجال الاتصالات والطيف الترددي المستخدم من قبل الجهات الساندة .

يذكر أن عدة جهات ساندة تعمل داخل الموانئ اضافة الى عدد من شركات التشغيل المشترك ومن أجل تنسيق العمل وتأمين الاتصالات بصورة فنية آمنة .