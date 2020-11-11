محمود عثمان: السياسة الاميركية لن تتغير تجاه القضية الكردية مع مجيء بايدن

فند مسألة تأييد الرئيس الأميركي لإنشاء دولة

السليمانية – عباس اركوازي:

قال السياسي المستقل عضو مجلس النواب العراقي السابق محمود عثمان، ان السياسية الاميركية تجاه الكرد والقضية الكردية في العراق ثابتة ولن تشهد تغييرا في زمن حكم الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن.

واضاف عثمان في حديث للصباح الجديد، ان ما اعلن خلال الايام السابقة عن تاييد الرئيس الامريكي الجديد لانشاء الدولة الكردية ،غير دقيق ولا يسنجم مع سياسة الادارة الاميركية تجاه العراق والمنطقة.

واوضح عثمان ان الحديث الذي اثير في بعض المواقع عقب ظهور نتائج الانتخابات الاميركية، وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، والاشارة الى انه قال لرئيس اقليم كردستان السابق في احد الاجتماعات الثنائية بانه “سيرى الدولة الكوردية قبل موته”، مجرد كلام قاله في احدى الجلسات المشتركة وهو لا يمثل تحولا في السياسة الاميركية تجاه الكرد.

واضاف ان السياسية الاميركية الان تتمثل في دعم ومساندة بناء عراق قوي بمشاركة جميع مكوناته دون استثناء، وان تاييدهم للقضية الكردية ياتي في اطار دعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق.

وكانت الاوساط السياسية والشعبية والنخب والاكاديميين الكرد قد عبرت عن تفاؤلها بانتخاب الرئيس الامريكي جو بايدن، باعتباره صديقا قديماً للشعب الكردي لما يحضى به من علاقات سابقة مع الاحزاب والقيادات السياسية الكردية.