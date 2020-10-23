إطلاق خارطة الطريق لنظام معلومات إدارة التعليم

الأربعاء 21 تشرين الأول 2020 – كجزء من جهد مشترك لتحديث أنظمة بيانات التعليم وتحسين جودة التعلم في العراق، وقعت اليونسكو واليونيسف اليوم خارطة الطريق مع هيئة الإعلام والاتصالات لتوفير خدمة اتصال الإنترنت لأكثر من 3000 مدرسة في 10 محافظات.

تدعم اليونسكو واليونيسف، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، حكومة العراق لتطوير وتطبيق نظام جديد عبر الإنترنت لمعلومات إدارة التعليم. يعمل نظام معلومات إدارة التعليم (EMIS) كأداة مهمة لالتقاط واستخدام بيانات التعليم لتحسين مراقبة التعليم والتخطيط، ولتقديم خدمات أكثر فعالية على مستوى المدرسة.

يعد توافر بيانات التعليم ذات الصلة وذات الجودة شرطاً مسبقاً لقدرة الحكومة على تحسين التعليم من خلال صنع السياسات القائمة على الأدلة على مستوى الإدارة المركزية وإدارة المحافظة، وتمكين المعلمين والإداريين على مستوى المدرسة من اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة وفعالية. سيقوم النظام الجديد لمعلومات إدارة التعليم بتنظيم البيانات وتخزينها وتحليلها وإنشاء التقارير وفقاً للمؤشرات التي تستجيب لاحتياجات أصحاب المصلحة في التعليم في جميع أنحاء قطاع التعليم، وسيتم العمل به في 11 مديرية عامة للتربية في 10 محافظات.

لضمان التطبيق الناجح، تتطلب كل مدرسة ومديرية التربية على مستوى القضاء والمديرية العامة للتربية في المحافظة الاتصال بتطبيق نظام معلومات إدارة التعليم المركزي ومستودع البيانات الخاص به. خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها اليوم في هيئة الإعلام والاتصالات تضفي الطابع الرسمي على التزام الهيئة الكريم بتوفير خدمة اتصال الإنترنت لـ 3000 مدرسة وإسكان وصيانة السيرفران اللذين يستضيفان تطبيق نظام معلومات إدارة التعليم ومستودع البيانات الخاص به.

يمثل إطلاق خارطة الطريق هذه معلماً بارزاً في الدعم الذي تقدمه اليونسكو واليونيسف في توفير نظام معلومات إدارة التعليم يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2022 مع الأجهزة المطلوبة على مستوى المدرسة والقضاء والمحافظة والمستوى المركزي جنباً إلى جنب مع قدرات أصحاب المصلحة في مجال التربية على أرض الواقع لاستخدام النظام وإدارته وصيانته. يستجيب هذا التدخل بشكل مباشر للحاجة المحددة لتحسين قدرة نظام التعليم وقدرة العاملين فيه ويعكس التزاماً مشتركاً بتحسين مخرجات التعلم، والتعليم العادل والشامل لجميع الفتيات والفتيان في العراق.

للتواصل الاعلامي، يرجى الاتصال بـ:

حسام الزعبي، مسؤول الإعلام في مكتب اليونسكو للعراق

البريد الألكتروني: h.el-zubi@unesco.org

رقم الجوّال: +9647809270324

زينة عوض ، مديرة الاتصالات في العراق

البريد الألكتروني: zawad@unicef.org

رقم الجوّال: +964782782 0238