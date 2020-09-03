وفدان رفيعا المستوى من الاتحاد والديمقراطي يجريان حوارات هامة في بغداد

بوصلة الكرد تتجه نحو بغداد مجددا

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

يتواجد وفدان رفيعا المستوى عن الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة رئيسه المشترك لاهور شيخ جنكي والحزب الديمقراطي برئاسة نيجيرفان بارزاني في بغداد، وهو مؤشر على بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع الاحزاب والقوى العراقية، وطي صفحة الخلافات والتوتر التي شابت العلاقة بين بغداد واربيل.

ويجري الوفدان الكرديان وفقا لمعلومات حصلت عليها الصباح الجديد، مباحثات مع قيادات الاحزاب والقوى السياسية ورئيس الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية لبناء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية والتباحث في السبل الكفيلة بتفعيل دور الكرد بالعملية السياسية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق معالجة الخلافات والمشاكل العالقة.

كما ويشارك وفد الحزبان الكرديان الرئيسان في الاقليم في اجتماع يعقده رئيس الوزراء الفرنسي ايمانوئيل ماكرون مع القوى والاحزاب السياسية العراقية، بهدف تفعيل التعاون والتنسيق بين بلاده والعراق في مختلف المجالات.

ويعكس تواجد وفدان رفيعا المستوى عن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في بغداد في وقت واحد رغبة حقيقة لدى الكرد للتعاطي مع الحكومة العراقية وفقا للدستور والمصالح المشتركة، بعد ان شهدت العلاقة خلال الاعوام الماضية توترا وتصعيداً خلف قطيعة بين الجانبين، دفع عدم التزام الاقليم بقوانين الميزانية بالحكومة الاتحادية الى قطع ميزانية الاقليم، الامر الذي ادى الى تحميل المواطنين والموظفين في كردستان تبعات سياسة اقتصادية فاشلة انتهجتها حكومة الاقليم خلال السنوات السابقة في ملف النفط، ترتب على اثرها ديون هائلة على كاهل حكومة الاقليم.

وكان نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان قد عقد فور وصوله الى بغداد امس الاربعاء اجتماعاً، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وذلك لبحث المشاكل العالقة ومستجدات الاوضاع في الاقليم والعراق والمنطقة.

وبحث الكاظمي وبارزاني مستجدات الاوضاع السياسية في اقليم كردستان والعراق والمنطقة، وجهود مكافحة الارهاب، مؤكدين على ضرورة العمل المشترك لتجاوز التحديات الراهنة واستمرار التنسيق بين البيشمركة والجيش لدحر فلول داعش.

الجانبان اكدا على استمرار المباحثات بين اربيل وبغداد، للوصول الى تفاهم مشترك بشأن المشاكل العالقة وفق اسس الدستور، بما يصب لمصلحة العراق واستقراره، وبحثوا ايضا علاقات العراق واقليم كوردستان مع دول الجوار واجمعا على ضرورة حماية الحدود والسيادة العراقية على اراضيه، كما تناول الاجتماع نتائج زيارة الكاظمي الى واشنطن.

بينما التقى لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني في بغداد بزعماء الاحزاب والقيادات السياسية في اطار تمتين العلاقات الثنائية، وتذليل العقبات امام توصل حكومة الاقليم الى اتفاق ينهي حقبة من الخلافات مع الحكومة الاتحادية، ويعالج جزء من الازمات الاقتصادية والمالية التي تواجهها حكومة الاقليم، نتيجة الفساد وسوء الادارة التي افقدتها القدرة على توزيع رواتب الموظفين المتاخرة منذ اشهر.