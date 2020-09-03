نسب انجاز متقدمة في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في قضاء ابي الخصيب

محافظ البصرة يتحدث للصباح الجديد :

البصرة _ سعدي السند :

أعلن محافظ البصرة عن تواصل العمل في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في قضاء ابي الخصيب جنوبي المحافظة ضمن خطة مشاريع ٢٠١٩.

قال المحافظ المهندس أسعد العيداني حظي قضاء ابي الخصيب، بنسبة جيدة من مشاريع البصرة ٢٠١٩, إذ تم إحالة ٤٠ مشروعا خدميا يستمر العمل في أغلبها، لافتا إلى أن المشاريع توزعت على قطاعات التربية والبلديات والقطاع الصحي والماء وقطاع الأمن والطرق والجسور.

مجموعة من المشاريع في قطاع الطرق والجسور

وأشار المحافظ إلى أن هذه المشاريع تنفذ في قضاء ابي الخصيب والنواحي التابعة له كالسيبة وسيحان ، لافتا إلى ان قضاء ابي الخصيب سيستفيد من مجموعة المشاريع في قطاع الطرق والجسور لارتباطها الخارجي مع الشوارع التابعة له و أن الأعمال مستمرة في تنفيذ هذه المشاريع اذ ارتفعت نسب الانجاز في الكثير منها، برغم توقف الأعمال في الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا

19 مشروعا لقطاع التربية

من جانبه أوضح مدير التخطيط والمتابعة في ديوان المحافظة المهندس ولاء عبدالكريم أن قطاع التربية حظي بأكبر نسبة من المشاريع وبواقع ١٩ مشروعا، منها ١٢ مشروع لإنشاء مدارس جديدة ب١٨ صفا او٢٤ صفا انموذجيا وبثلاثة طوابق، فضلا عن هدم وإعادة بناء سبعة مدارس قديمة وان مشاريع المدارس الجديدة، هي بناء مدرسة ١٨ صفا في القطعة ٢١٩٩/١ مقاطعة ٦١في طلاع الحمزة وبناء مدرسة١٨صفا في القطعة ٧٦مقاطعة ٣٥خريبط كوت النصار، وبناء مدرستين ١٨صفا لكل واحدة على القطعة ٩٨مقاطعة ٣٩ البردية، بلد السيد، ومدرسة ١٨صفا في القطعة ٣/١٣٧ مقاطعة ٧ ومدرسة ١٨صفا بثلاثة طوابق في القطعة ١٧ مقاطعة ٢٣ البريم، و مدرسة ١٨صفا بثلاثة طوابق في القطعة ٦١العوجة ٣٧١ومدرسة ١٨صفا بثلاثة طوابق على القطعة ١٣٤٣ مقاطعة ٤٧ومدرسة ١٨ صفا بثلاثة طوابق على القطعة ٨٦/٤٧٢مقاطعة ٥٤وبناء روضة أطفال في القطعة ٣٤١١مقاطعة ٦١في طلاع الحمزة، وبناء مدرسة ١٨صفا بثلاثة طوابق في القطعة٦ مقاطعة ٣/٥٢ السيبة، وبناء مدرسة ٢٤ صفا بثلاثة طوابق على القطعة ٢٣/٤مقاطعة ٧ سبحان .

هدم المدارس القديمة وأعادة بنائها

واشار إلى إن المدرسة التي سيصار لهدمها وإعادة بنائها هي مدرسة أم البنين للبنات بثلاثة طوابق و١٨ صفا وبناء مدرسة في ساحة مدرسة نجد بثلاث طوابق وهدم البناية القديمة بعد تسلم الجديدة ، وهدم وإعادة بناء ثانوية وهران للبنات ب٢٤ صفا وبثلاثة طوابق، وهدم وإعادة بناء مدرسة مجيد حميد العواد الابتدائية ب١٨ صفا وبثلاثة طوابق ، وهدم وإعادة مدرسة أبي الخصيب للبنات بثلاث طوابق و١٨ صفا وهدم وإعادة بناء مدرسة الحمزة ب١٨ صفا وبثلاثة طوابق، وهدم وإعادة بناء بركات الزهراء الابتدائية للبنات بثلاث طوابق و١٨ صفا”

مشاريع البلدية في أبي الخصيب

وعن مشاريع قطاع البلديات قال كانت بواقع ١٥مشروعا هي مشروع إعادة دراسة وتعديل التصاميم المعدة وتنفيذ شبكات ومحطات لمجاري مياه الأمطار والمياه الثقيلة مع الخطوط الناقلة مع انشاء مشروع معالجة المجاري الثقيلة وفق المعايير ومشروع دراسة وتصميم وانشاء بناية بلدية ابي الخصيب، ومشروع إنشاء كراج آليات مع محطة وقود على القطعة ٢٥/٢٤مقاطعة ٢٠شيخ ابراهيم مساحتها ١٨٤٠م2. و أيضا هناك مشروع تجهيز ونصب معمل اسفلت نوع AMMANN الماني، بطاقة ١٤٠/ س متكامل لقضائي ابي الخصيب والفاو مع آليات ومعدات اكساء الشوارع، ومشروع إنشاء شوارع ترابية وسبيس على القطعة ٣٨٢/٥٩٥م٤٨كوت الصلحي، ومشروع تأهيل الطريق السياحي (مجاري وبلدية وماء وكهرباء) ابي الخصيب الداخلي، وانشاء مجموعة شوارع في القضاء ضمن التصميم الأساس.

تأهيل مداخل القضاء والنواحي التابعة له

وأن مشاريع البلديات تشمل أيضا تأهيل مدخل منطقة العوجة ومشروع تأهيل مدخل طريق ابو كوصرة، ومشروع إنشاء كراج آليات مع محطة وقود في السيبة، ومشروع إفراز القطعة٥٤/٢ والقطعة٥٤/١في السيبة وتنفيذ اعمال الدفن بالاتربة والسبيس/ المرحلة الاولى، ومشروع إنشاء طريق الشلهة/ المرحلة الأولى في السيبة، ومشروع تطوير مدخل ناحية السيبة/المرحلة الثانية, ومشروع دراسة تحديث وتوسيع التصميم الأساس لناحية السيبة”.

ولفت إلى وعن مشاريع قطاع الماء قال : كانت ثلاثة وهي، مشروع تنفيذ انابيب ناقلة وشبكات فرعية في القضاء ومشروع صيانة وتأهيل مجمعات ماء ابي الخصيب، إلى جانب تنفيذ مشروع محطة ماء محيلة الخاص بتحلية المياه، والذي سيغطي حاجة المواطنين الى الماء في القضاء وبنسبة 90٪. وذكر، إن سعة المشروع 3000 متر مكعب بالساعة بواقع 4 خزانات، وينفذ المشروع على مساحة 18 دونما من أصل 22 دونما من أراضي دائرة الماء.

مشاريع أخرى

وأكمل هناك مشروع فـي قطـاع الأمن والعدالـة يتمثـل في انشاء دار عدالة في ناحية السيبـة، إلى جانـب تنفيـذ مشروع إنشـاء وصيانة مجموعة طرق وجسور في القضاء بقطـاع الطـرق والجسور، فضلا عن مواصلـة العمل في مشروع إنشاء مستشفى ذات٢٠٠سرير والذي تنفذه إحدى الشركات الأجنبـيـة .