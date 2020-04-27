مستشار رئيس الوزراء: لا يوجد خطر جدي يهدد صرف الرواتب

بغداد- الصباح الجديد :

أكد مستشار رئيس الوزراء، عبد الحسين الهنين، امس الاحد، أنه لا يوجد خطر جدي يهدد صرف رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن هناك تفاهمات للتعامل مع أزمة انحدار أسعار النفط وأزمة كورونا

وقال الهنين في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “ العراق ملتزم بجميع التزاماته المالية مع المؤسسات المالية الدولية، وهناك تفاهمات للتعامل مع أزمة انحدار أسعار النفط وأزمة كورونا”.

وأضاف، أن “هناك إجراءات في الترشيد ومنع الهدر”، مؤكدا أنه “لا أعتقد أن هناك خطرا جديا يهدد صرف الرواتب بشكل عام”.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان نفى في وقت سابق، وجود قرار بتخفيض رواتب الموظفين، فيما أشار إلى أن أسعار النفط ستتحسن الشهر المقبل بعد تنفيذ اتفاق أوبك + الجديد.