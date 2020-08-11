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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • ارتفاع أسعار النفط 1% جراء خفض المعروض العراقي وطلب اسيوي من أرامكو

ارتفاع أسعار النفط 1% جراء خفض المعروض العراقي وطلب اسيوي من أرامكو

شؤون عراقية
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الصباح الجديد-وكالات

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بتعميق تخفيضات المعروض، مع عدم التيقن بشأن اتفاق لتدعيم تعافي الاقتصادي الأميركي حد من المكاسب.

وفي التعاملات المبكرة، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 34 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 44.74 دولار للبرميل، في حين تقدمت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 47 سنتا أو 1.1 بالمئة مسجلة 41.69 دولار.

وكان كلا الخامين انخفضا يوم الجمعة الماضي بعد تأثرهما ببواعث القلق إزاء الطلب، لكن برنت ختم الأسبوع مرتفعا 2.5 بالمئة، في حين صعد غرب تكساس 2.4 بالمئة.

وقال مايكل مكارثي، استراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، إن “تعليقات نهاية الأسبوع من أرامكو هي المحرك حاليا”.

وعلى صعيد المعروض، قال العراق يوم الجمعة إنه سيخفض إنتاجه النفطي 400 ألف برميل يوميا أخرى في آب وأيلول للتعويض عن إنتاج فوق المستهدف في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما سيساعده على الالتزام بنصيبه من تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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