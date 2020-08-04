اعلان المفوضية 1

http://ihec.iq/getdoc/D1E00F7A-855F-4408-A834-F2FEA991EFFD/pv.aspx إستعدادا للانتخابات المقبلة وجهت رئيس الإدارة الانتخابية الدكتورة أحلام الجابري بإعادة تأهيل مخزن بغداد الإقليمي حيث تم إنجاز خطة السلامة والوقاية بنصب (١٠٠) مطفأة حريق ذاتية العمل ونصب مبردات صناعية لتبريد المخازن وكذلك صيانة بوردات الكهرباء والإضاءة الداخلية والخارجية بمايضمن سلامة المخازن والأجهزة الإلكترونية والحفاظ على أرواح الموظفين.

وفي نفس السياق أجرى الدكتور حيدر شناوة المعاون الفني لمكتب انتخابات بغداد /الكرخ جولة تفقدية لمخازن مكتب المحافظة صباح هذا اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٨/٢ قدّم من خلالها التهاني الى حمايات المخزن بمناسبة عيد الاضحى المبارك والتعرف على احتياجاتهم وحثهم على أخذ الحيطة والحذر والمتابعة المستمرة للمخازن. واطلع على مخازن الأجهزة الإلكترونية وفحصها والتأكد من سلامتها تزامناً مع المراحل الأولى للبدء لتحضيرات الانتخابات المبكرة.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد بدأت بحزمة من الإجراءات والتحضيرات استعدادا لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.