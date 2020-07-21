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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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البرلمان يطالب بدعوى اممية ضد تركيا للحفاظ على حصة البلاد المائية

شؤون عراقية
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بغداد-الصباح الجديد

دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية جمال فاخر، الأحد، رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي الى اقامة دعوى في الامم المتحدة على جمهورية تركيا بسبب قطع المياه على العراق والتلاعب بحصته المائية المقررة وفق القانون الدولي.

  وقال فاخر في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “الحصة المائية المقررة للعراق تم تحويلها الى سد اليسو، ما يعني انه سيسبب كارثة للعراق ويعرضه للجفاف”، مشددا على “اهمية ان يكون المتصدي والمسؤول عن ملف المياه بالعراق حصرا بيد رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء، وهو المعمول به في كل دول العالم المتشاطئة، وان يتم من خلالهما اقامة دعوى في الامم المتحدة على جمهورية تركيا بسبب قطع المياه على العراق والتلاعب بحصته المائية”.   وأشار فاخر، الى أن “العراق سوف يمر بحالة جفاف خطيرة جدا، خصوصا في مناطق الجنوب والوسط”، داعيا هيئة رئاسة مجلس النواب الى “عقد جلسة طارئة لمناقشة التجاوزات التركية على حصة العراق المائية ووضع حد لهذه التجاوزات واستخدام اوراق الضغط الحكومي على تركيا للتراجع عن هذه التجاوزات”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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