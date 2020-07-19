سيرينا تعود لملاعب التنس الشهر المقبل

نيويورك ـ وكالات:

قالت رابطة اللاعبات المحترفات للتنس، إن سيرينا وليامز ستعود إلى الملاعب للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا، إذ تشارك في النسخة الأولى لبطولة المصنفات الأوليات في ولاية كنتاكي، والتي تنطلق في 10 آب المقبل.. وستخوض سيرينا، أول مباراة منذ قيادة أمريكا للفوز على لاتفيا في كأس الاتحاد لفرق السيدات في واشنطن، خلال شباط الماضي.. وأعلنت الرابطة، مشاركة الأمريكية سلون ستيفنز في البطولة أيضًا.

وخلال الأسبوع الماضي، أكدت الرابطة إقامة بطولتين في براج بالتشيك وكنتاكي، ليرتفع عدد البطولات هذا الموسم إلى 21.. وقالت الرابطة، التي أوقفت الموسم في آذار بسبب الجائحة، إن الموسم سيستأنف في باليرمو بإيطاليا في الثالث من آب.. وستقام بطولة سينسناتي للأساتذة على ملاعب فلاشينج ميدوز بنيويورك في منتصف آب، ويتبعها بطولة أمريكا المفتوحة في مكانها المعتاد في الفترة من 31 آب وحتى 13 أيلول.