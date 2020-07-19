بدء دوري الكرة الممتاز في 20 أيلول المقبل

“الشبابي” يباشر تدريباته استعدادا لكأس آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

صدّقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، على توصيات لجنة المسابقات، بشأن تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الممتاز لموسم (2020-2021).. وقال الناطق الإعلامي للهيئة التطبيعية، هشام محمد، في بيان رسمي: “تمت المصادقة بشكل رسمي على توصيات لجنة المسابقات، بشأن الموسم الجديد، الذي سينطلق بشكل رسمي يوم 20 أيلول المقبل، بنظام الدوري العام، وبمشاركة 20 فريقا“.

وتابع: “تم تشكيل لجنة للتصديق على عقود اللاعبين برئاسة (رافد عبد الأمير)، وعضوية شهاب أحمد، عضو لجنة المسابقات، وممثل عن الدائرة القانونية“.

وأضاف هشام: “سيتم فتح باب الانتقالات الصيفية يوم أمس، 18 تموز الحالي، فيما سيتم غلق باب الانتقالات يوم 6 أيلول المقبل، على أن يتم فتح باب الانتقالات الشتوية يوم 16 كانون الثاني 2021، حتى 16 شباط “.

وأوضح: “قرعة الدوري الممتاز لموسم 2020/2021، ستقام يوم 29 من الشهر المقبل داخل مقر الاتحاد، وستقوم لجنة المسابقات بإصدار لائحة جديدة للدوريات كافة، بموعد أقصاه نهاية الشهر الحالي، على أن يتم طبع كراس الموسم الجديد، بعد إجراء القرعة، بموعد أقصاه أسبوع واحد”.

من جانب اخر، حصل منتخب العراق للشباب، على الضوء الأخضر للتجمع وبدء تدريباته في العاصمة بغداد، استعداد لكأس آسيا تحت 19 عاما، بعد جهود كبيرة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي.

وخاطب النائب حسن الكعبي، خلية الأزمة الحكومية بضرورة عودة تدريبات منتخب الشباب في العاصمة بغداد من أجل التحضير لبطولة آسيا، قبل الدخول في معسكر خارجي الشهر المقبل.. وستعود تدريبات أسود الرافدين مع تطبيق شروط السلامة للحفاظ على سلامة اللاعبين، وكذلك سيحصل المنتخب الأول على الضوء الأخضر لعودة تدريباته في العاصمة بغداد خلال الأيام المقبلة.. ويستعد المنتخب الأول لخوض معركة كبيرة في التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وقدمت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، شكرها وتقديرها إلى النائب حسن الكعبي، لجهوده الكبيرة في عودة التدريبات الجماعية للمنتخبات الوطنية خلال الأيام المقبلة.

إلى ذلك، أثبتت الفحوصات الطبية، أول أمس، سلامة رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، من فيروس كورونا.. وتعرض بنيان للإصابة ب‍فيروس كورونا بالتاسع والعشرين من الشهر الماضي بعد ظهور أعراض المرض عليه، قبل أن يتم التأكد من خلال الفحص بإصابته، الأمر الذي جعله يلتزم الحجر الصحي المنزلي.

وأجرى رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، مسحة خاصة ب‍فيروس كورونا، ليتم تأكيد سلامته وشفائه التام من الفيروس.ووجه، إياد بنيان، شكره وتقديره إلى كل من سأل عنه خلال فترة الحجر الصحي، من مسؤولين وإعلاميين وصحفيين ورياضيين وجماهير عراقية، مثمناً حجم المواساة والتي لعبت دورا كبيرا للانتصار على فيروس كورونا.