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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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نائبة تطالب رئاسة البرلمان باستئناف الجلسات وعدم التذرع بكورونا

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد :

دعت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير‎، امس الاربعاء، رئاسة مجلس النواب الى استئناف عقد الجلسات وعدم التذرع باصابات كورونا، مبينة ان عدم انعقاد الجلسات يعطي انطباعا سلبيا للمواطن عن البرلمان.

وقالت الشيخ دلير في تصريح لـه  ان “تعطيل عمل مجلس النواب بذريعة وجود اصابات في صفوف النواب غير مقبول سيما مع الاوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد”.

وأضافت ان “مجلس الوزراء والوزارات المرتبطة أزمة كورونا مستمر في الدوام الرسمي وعلى البرلمان استئناف دوامه الرسمي على غرار الجيش الابيض”.

وأوضحت الشيخ دلير ان “الاجراءات الصحية الوقائية في البرلمان مهمة الا انها يجب ان لا تتخذ كذريعة لمع الجلسات سيما مع الحاجة الى عقد جلسات خاصة بمناقشة الوضع الامني والقوانين المعطلة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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