ميركل تستقبل ماكرون عشية تولي المانيا رئاسة الاتحاد الاوروبي

الصباح الجديد-وكالات:

استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل امس الإثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية تولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يواجه أزمة غير مسبوقة تعتزم المستشارة معالجتها قبل ترك السلطة.

ويتوقع أن يحسن الرئيس الفرنسي موقعه بعد الهزيمة التي مني بها حزبه الأحد في الانتخابات البلدية التي أظهرت تقدم المدافعين عن البيئة.

وقبل التوجه إلى برلين استقبل ماكرون في قصر الإليزيه أعضاء مؤتمر المواطنين من اجل المناخ غداة الفوز الساحق لهذا التنظيم المدافع عن البيئة.

وامام المستشارة تحديات كثيرة ابتداء من الأول من تموز/يوليو بدءا بـ”الاتفاقية الخضراء” الأوروبية إلى بريكست مرورا بملف الهجرة او العلاقات مع الصين والولايات المتحدة. ولم تتول رئاسة الاتحاد منذ العام 2007.

لكن تفشي وباء كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية الناجمة عنه أولوية الأشهر الستة المقبلة.

ونهاية أيار/مايو أعلنت ميركل “لقد غّير فيروس كورونا عالمنا كما غير خطط الرئاسة الألمانية”.

– “الاستفادة من هذه الرئاسة لتشكيل إرث” –

وقالت ميركل “كانت ردود الفعل الأولية بما فيها ردود فعلنا وطنية وليس دائما أوروبية” وهي تنوي درء “خطر الهوة العميقة التي تتسع أكثر وأكثر في أوروبا”.

وباتت تراهن على “التضامن والمساعدة المتبادلة” بين الدول الأعضاء الـ27.

وهو تغيير تام في موقف ميركل التي اتهمت بالتعنت في ملف اليونان التي كانت قريبة من الإفلاس في 2011.

والمستشارة التي كانت حتى الآن تتعرض لانتقادات بسبب صرامتها في الموازنة وحذرها الكبير على الساحة الأوروبية قد “تستفيد من هذه الرئاسة لتشكيل إرث” بحسب دبلوماسي أوروبي. وتنوي ميركل التي وصلت إلى سدة الحكم قبل 15 عاما، مغادرة المستشارية نهاية 2021.

وكسرت ميركل التي غالبا ما تتهم بالافتقار إلى الشجاعة السياسية، احدى المحرمات الألمانية في مجال التضامن المالي من خلال اقتراحها مع ماكرون خطة نهوض أوروبية بـ500 مليار يورو.

واقترح المسؤولان اللذان التقيا مساء في قصر ميسبرغ شمال برلين، تمويل الخطة بدين أوروبي مشترك لتقديم المساعدات للدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا.

وفتحت المبادرة الفرنسية-الألمانية الباب أمام خطة المفوضية الأوروبية بقيمة 750 مليار يورو التي ستكون محور نقاشات صعبة في أوروبا.

وأكدت الرئاسة الفرنسية “اننا متفائلون ومصممون للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة في تموز/يوليو”.

وأعلنت ميركل الجمعة لصحف أوروبية منها “لوموند”، “أنها مدركة تماما لصعوبة المفاوضات المقبلة”.

والرهان كبير لأن نجاح هذه الرئاسة لا بل مستقبل الاتحاد الأوروبي سيرسم في الأسابيع المقبلة.

وحذرت ميركل في مقابلة بالقول من أن عدم تبني خطة نهوض “سيفاقم كل المشكلات” من خلال تغذية الشعبوية.

وقالت “نسبة بطالة مرتفعة في بلد ما قد ينمي فيه قوة سياسية متفجرة. وستكون المخاطر المحدقة بالديموقراطية أكبر”.

وفي حال تغلب الاتحاد الأوروبي على تحفظات الدول الأربع – هولندا والنمسا والدنمارك والسويد – المعارضة لخطة النهوض كما هي مطروحة ستكون الرئاسة الدورية الألمانية تكللت جزئيا بالنجاح.

– “لا اتفاق” مدمر للاقتصاد –

لكن معضلة أخرى بانتظار الاتحاد الأوروبي مع وصول مفاوضات ما بعد بريكست إلى طريق مسدود.

وبريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير تتفاوض مع بروكسل لإنشاء علاقة تجارية مفيدة مع الاتحاد الأوروبي بعد المرحلة الانتقالية التي تختتم نهاية العام الحالي.

ولم تسمح النقاشات باحراز تقدم حقيقي في حين يقترب الاستحقاق بسرعة ومعه مخاطر “اللا اتفاق” المدمرة للاقتصاد.

ولا تخفي ميركل أيضا بأنها تريد أن ترى أوروبا تتحمل “مسؤوليات أكبر” على المستوى العالمي لمواجهة الصين وأميركا.

وتريد ميركل ابرام “اتفاق استثمارات” مع بكين. لكن قمة أوروبية-صينية في أيلول/سبتمبر في لايبزيغ الغيت بسبب الوباء وأيضا لانسداد افق التوصل إلى اتفاق.