إیران تصدر سلعاً للعراق بقيمة 1.1 مليار دولار

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الايرانية العراقية حميد حسيني، أمس الثلاثاء، تصدير بلاده سلعا غير نفطية بقيمة 1.1 مليار دولار للعراق في شهرين خلال فترة 20 آذار حتى 20 أيار 2020.

وقال حسيني في تصريح أوردته “فارس”، إن الصادرات للعراق باتت بوضعية جيدة بعد اعادة فتح معبري “مهران” و”خسروي” الحدوديين (اغلقا في اطار الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا).

وتوقع حسيني، إعادة فتح كافة المعابر مع العراق بما فيها منفذ “جذابة” (جنوب غرب)، فيما لم يستبعد مواجهة بعض المشاكل التصديرية على وقع تفشي كورونا في البلد الجار.

وبيّن أن صادرات السلع الايرانية للعراق سجلت 800 مليون دولار في شهر “ارديبهشت” الايراني (انتهى 20 أيار)، الذي عوض بدوره بعض الانخفاض شهده الشهر السابق.

حسيني نوه الى أن في الشهرين المذكورين بلغ المتوسط التصديري الشهري 550 مليون دولار وأنه وبرغم الفارق مع المعدل الشهري 750 مليون دولار المسجل في السنة المالية السابقة (انتهت 19 آذار 2020)، فيبقى هذا المستوى مشجعا في ظل ظروف تفشي الفيروس.