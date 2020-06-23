تسويق الحنطة يرتفع حتى 3 ملايين و500 الف طن لموسم الحصاد الحالي

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة التجارة امس ان كميات الحنطة المسوقة لموسم الحصاد الحالي 2020، بلغت 3 ملايين و500 الف طنا

وذكر بيان للوزارة تلقت الصباح الجديد نسخة منه:”منذ انطلاق التسويق في العشرين من نيسان الماضي شهدت الكميات المسوقة تصاعدا بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلاد والاجراءات والوقائية التي اتخذتها الحكومة من فرض الحظر الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا، والصعوبات التي واجهتها الشركة وملاكاتنا من جراء ذلك حيث اعدت خطتها التسويقية وناقشتها واقرتها عبر الدائرة الالكترونية”.

وأضاف انه “وبالرغم من انتهاء التسويق في محافظات الجنوب والوسط وبغداد بالكامل الا ان وتيرة التسويق تتصاعد بشكل واضح في محافظات شمال وغرب البلاد وخاصة في صلاح الدين ونينوى وكركوك والانبار وباشراف ميداني من وزير التجارة علاء احمد الجبوري والملاكات المتقدمة المشرفة على الحملة في محافظات البلاد”.

وأشار البيان الى، ان “الشركة وعبر مواقعها استلمت اول الكمية المسوقة في محافظات الوسط والجنوب والتي تجاوزت المخطط البياني للمستلم المسوق في العام الماضي”.

وبينت التجارة، ان “كميات الحنطة بأنواعها والمسوقة لغاية السبت الماضي من الشهر الجاري تجاوزت الثلاثة ملايين ونصف المليون طن ، موزعة حنطة ناعمة درجة أولى وحنطة ناعمة درجة ثانية ( 280,598.88) طن وحنطة درجة ثالثة (27,313) طن”.

واستعرضت الوزارة في بيانها ان “الكميات التي تم تسويقها ليوم 20 حزيران الجاري من العام الماضي 3 ملايين و162 الفاً و78 طناً موزعه {۲۸۱٤٥٤۹} طن حنطة ناعمة درجه اولى و{۳۲۸٥٤۷} الف طن حنطة ناعمة درجه ثانية وحنطة درجة ثالثة {۱۸۹۸۱} طنا”.

وأكدت ان هذه الارقام “تصاعدت مع مقارنتها مع الارقام التسويقية لهذا الموسم وهذا دليل وبشائر خير للوصول للاكتفاء الذاتي في ظل الدعم الحكومي للمنتج الوطني وباشراف مباشر من رئيس الوزراء وتوجيهاته باستلام الحنطة خارج وداخل الخطة التسويقية كون البلاد تحتاج لتلك الكميات بسبب الظروف العلمية والمالية الحالية”.