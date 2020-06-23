وزارة العدل تعتزم اصدار قانون عفو خاص جديد قريبا

بغداد – الصباح الجديد

كشف وزير العدل سالار عبد الستار عن عزم الوزارة إصدار قانون عفو خاص آخر غير القانون الذي صدر بعهد الوزير السابق من اجل الافراج عن اكبر عدد ممكن من نزلاء السجون ممن أكملوا ثلث محكوميتهم ولديهم تنازل عن الحق الشخصي، وذلك ضمن إجراءات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال عبد الستار ان قانون العفو الخاص الذي صدر سابقا شمل نحو ألف وستة نزلاء الا انه لم يطلق سراح البعض منهم.

واضاف انه تم تشكيل لجنة لمتابعة مسألة اطلاق سراحهم جميعاً، كون اجراءات اطلاق السراح تستوجب بيان المطلوبية وغيرها من الامور الاخرى.

واوضح ان بين النزلاء المشمولين بالعفو اشخاص مطلوبون بأكثر من قضية او ان تقرير مصيرهم مؤجل كونه متعلق بقضايا اخرى.

واشار وزير العدل الى ان العفو الخاص الذي سيتم بالتنسيق مع رئاستي الوزراء والجمهورية لا يشمل من ارتكب جرائم إرهابية او جرائم المخدرات او هتك الأعراض.