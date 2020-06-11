  • الجمعة , 12 يونيو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • علاوي: هل شخصت الحكومة ان التهميش والطائفية وترويع الآخر اسباب احتلال الموصل؟

علاوي: هل شخصت الحكومة ان التهميش والطائفية وترويع الآخر اسباب احتلال الموصل؟

شؤون عراقية
التعليقات على علاوي: هل شخصت الحكومة ان التهميش والطائفية وترويع الآخر اسباب احتلال الموصل؟ مغلقة
10 views

فيما دعا الكاظمي الى عدم تكرار ما حدث في 2014

بغداد – الصباح الجديد :

تحدث رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الأربعاء، عن محاكمات صورية وسرية لمعرفة المتسبب باحتلال الموصل.

وقال علاوي، في تغريدة عبر “تويتر”: “بعد ست سنوات على احتلال الموصل ‏جرت مؤخرا محاكمات صورية وسرية لمعرفة المتسبب باحتلال حفنة من الارهابيين لهذه المدينة العريقة”.

وأضاف متسائلا: “هل نجحت الحكومة بتشخيص الاسباب الحقيقية من تهميش وطائفية سياسية واجتثاث وترويع والتي ادت الى تلك النكبة، والحيلولة دون تكرارها، ‏هل وعت الدرس؟

وكان دعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، امس الأربعاء، إلى حماية المواطنين وعدم تكرار ما حدث عام 2014، مشيرا إلى أن الفساد وسوء الإدارة كانا سبباً بحصول الكوارث السابقة.

وقال الكاظمي، خلال اجتماعه مع القيادات العسكرية والأمنية في مقر قيادة عمليات نينوى، بحسب بيان لمكتبه تلقت ” الصباح الجديد ” ، نسخة منه، إنه “يجب حماية المواطنين وعدم تكرار ما حدث عام 2014″، مبينا أن “الفساد وسوء الإدارة كانا سبباً بحصول الكوارث السابقة”.

وأضاف، أن “تحرير الموصل شارك فيه كلّ أبناء العراق، واختلطت فيه الدماء، وانتصرنا ببطولات قواتنا البطلة”، مؤكدا مواجهة ” تحديات كبيرة، وقادرون على تجاوزها”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة